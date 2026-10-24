Sergen Yalçın’ın Maaşı Belli Oldu! Yıllık 125 Milyon TL Kazanacak

A Milli Futbol Takımı’nın teknik direktörlüğüne getirilen Sergen Yalçın’ın sözleşme detayları gündeme geldi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile 4 yıllık anlaşma yapan deneyimli teknik adamın yıllık 125 milyon TL kazanacağı öne sürüldü. Sözleşmede fesih durumunda ödenecek tazminat ve federasyona tanınan tek taraflı fesih hakkı da dikkat çekti.

Sergen Yalçın ile 4 Yıllık Anlaşma

A Milli Futbol Takımı’nın başına getirilen Sergen Yalçın, düzenlenen imza töreniyle 4 yıllık sözleşmeye imza attı. Böylece Yalçın, ay-yıldızlı ekibin tarihindeki 48. teknik direktör oldu.

Milli takımın başına geçmesiyle futbol gündeminin önemli başlıklarından biri haline gelen Yalçın’ın sözleşmesinin mali ayrıntıları da merak konusu oldu. Gazeteci Tahir Kum’un haberine göre, deneyimli teknik direktörün TFF ile yaptığı anlaşmada yıllık ücretinin 125 milyon TL olarak belirlendiği aktarıldı.

Aylık 10 Milyon 417 Bin TL Ödeme Yapılacak

Sözleşme kapsamında Sergen Yalçın’a yıllık 125 milyon TL ödeneceği belirtildi. Ücretin aylık olarak yatırılması planlanırken, Yalçın’ın aylık kazancının yaklaşık 10 milyon 417 bin TL olacağı ifade edildi.

Dört yıllık anlaşmanın mali koşulları, teknik direktörün milli takımdaki görev süresi boyunca alacağı ücret açısından dikkat çekti.

Sözleşme Feshedilirse 52 Milyon TL Tazminat

Sergen Yalçın’ın sözleşmesinde yer aldığı belirtilen bir diğer ayrıntı ise fesih tazminatı oldu. Haberde, sözleşmenin feshedilmesi durumunda deneyimli teknik adama 52 milyon TL tazminat ödeneceği aktarıldı.

Öte yandan sözleşmede Türkiye Futbol Federasyonu yönetimine tek taraflı fesih hakkı tanıyan bir maddenin de bulunduğu öne sürüldü. Bu hükmün, tarafların sözleşmeyi sona erdirme koşulları açısından önem taşıdığı değerlendiriliyor.

Sergen Yalçın: “Daha Maaşımı Bile Konuşmadım”

Sergen Yalçın’ın alacağı ücret, teknik direktörlük görevinin açıklanmasının ardından merak edilen konular arasında yer almıştı. Deneyimli çalıştırıcı, TFF’nin resmi duyurusu öncesinde maaş konusuyla ilgili yaptığı açıklamada, milli takım görevini ön planda tuttuğunu ifade etmişti.

Yalçın, açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı:

“Daha maaşımı bile konuşmadım. Anlaştık 4 sene. Çok önemli değil bu konular milli takım olduğunda.”

Yalçın’ın bu sözleri, milli takım görevini kabul etme sürecinde ücret konusunun öncelikli olmadığını belirttiği açıklama olarak gündeme gelmişti.