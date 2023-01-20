Serenay Sarıkaya Masum Değiliz şarkısını söyledi

Yeni dizisinin galasına katılan güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, yine kendine hayran bıraktı.

Başrollerinde Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz’in yer aldığı Şahmaran dizisinin galası, dün akşam görkemli bir törenle yapıldı.

Ünlü isimlerin akın ettiği gecede dizinin başrol oyuncuları simsiyah kombinleriyle dikkat çekti.

77 bin TL’lik elbise

Güzelliğiyle adından söz ettiren Serenay Sarıkaya ise geceye dünyaca ünlü bir markanın 77 bin TL olan transparan ve korse detayları elbisesiyle katıldı. Simsiyah kombinini gösterişli takılarıyla tamamlayan Sarıkaya, şıklığıyla ilgi odağı oldu.

Serenay Sarıkaya gece Masum Değiliz şarkısını da seslendirdi.

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