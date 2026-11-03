Seren Serengil’den Büyük İzlenme Başarısı! Gupse ve Sıla’yı Geride Bıraktı

Seren Serengil, ekranlardan uzak kaldığı dönemde de adından söz ettirmeye devam ediyor. Yaklaşık iki yıldır sokak hayvanları için mücadele eden ve hayvan hakları konusunda aktif çalışmalar yürüten Serengil, Ayşe Arman’ın programına konuk oldu. Programın izlenme rakamları ise dikkat çekti. Seren Serengil’in, aynı programda konuk edilen Gupse Özay ve Sıla’yı izlenme sayısında geride bıraktığı belirtildi.

Seren Serengil denildiğinde akla gelen ilk konulardan biri yine reyting ve izlenme başarısı oldu. Uzun yıllardır televizyon dünyasında kendine özgü tarzı ve açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Serengil, son dönemde ekranlardan uzak kalarak çalışmalarını sokak hayvanlarına yöneltti.

Yaklaşık iki yıldır sokak hayvanlarının yaşam koşullarının iyileştirilmesi için mücadele eden ve hayvan hakları konusunda aktif rol üstlenen Serengil, bu süreçte televizyon çalışmalarına ara vermişti. Hayvanlar için daha fazla zaman ayıracağını belirten ünlü isim, ekranlardan uzak olsa da kamuoyunun ilgisini çekmeyi sürdürüyor.

Ayşe Arman’ın programına konuk oldu

Seren Serengil, gazeteci Ayşe Arman’ın konuğu olarak yeniden izleyici karşısına çıktı. Programda Serengil’in yanı sıra Sıla ve Gupse Özay gibi tanınmış isimlerin de konuk edilmesi dikkat çekti.

Ancak izlenme rakamlarıyla ilgili paylaşılan verilere göre Seren Serengil, yalnızca bir günde elde ettiği izlenme sayısıyla diğer konukların iki haftalık izlenme rakamını geride bıraktı. Bu sonuç, Serengil’in ekranlardan uzak kaldığı dönemde bile izleyici üzerindeki etkisini koruduğu şeklinde yorumlandı.

Televizyonda olduğu dönemde de dikkat çekiyordu

Seren Serengil, televizyon programlarında yer aldığı dönemlerde de reyting rekabetiyle sık sık gündeme geliyordu. Kendi programıyla aynı saatlerde yayınlanan rakip yapımlarla yarışan Serengil’in, birçok kez izlenme sonuçlarında öne çıktığı ifade ediliyordu.

Son izlenme rakamları da ünlü ismin televizyon dünyasındaki popülerliğini yeniden gündeme taşıdı. Serengil’in hayranları, sosyal medya üzerinden yaptıkları yorumlarla ünlü isme ekranlara geri dönmesi yönünde çağrıda bulundu.

Hayranlarından “Ekranlara dön” çağrısı

Seren Serengil’in Ayşe Arman’ın programındaki performansı ve elde ettiği izlenme rakamları, hayranlarını da heyecanlandırdı. Ünlü ismin yeniden televizyon programı yapmasını isteyen takipçileri, ekranlarda onu tekrar görmek istediklerini dile getirdi.

Sokak hayvanları için yürüttüğü mücadeleyle takdir toplayan Seren Serengil, televizyon dünyasından uzak kaldığı dönemde de gündemde kalmayı başardı. İzlenme rakamlarıyla yeniden konuşulan Serengil’in ekranlara dönüp dönmeyeceği ise merak konusu oldu.