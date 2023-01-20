SEREN SERENGİL, DENİZ AKKAYA KAVGASINDA AĞIR İTHAMLAR HAVADA UÇUŞTU, KAVGAYA Seyhan Soylu DA DAHİL OLDU!

Televizyon ekranlarında gelişen, sosyal medyada şekillenen “magazin figürleri”nin kavgası millete de dert oldu. Her yayınlandığı mecrada görüntülenme rekoru kıran ve adeta rating rekoru gerekçesi haline gelen bu olayın iki kahramanı varken şimdi de Sisi lakaplı Seyhan Soylu da kavgaya müdahil oldu. Kara çocuk lakaplı gazeteci Ferdi Er’in Instagram’daki canlı yayınına katılan Seyhan Soylu olayın içeriğiyle ilgi verirken Seren Serengil’in yanında gard alması Deniz Akkaya’ya giderli konuşması da canlı yayının en büyük sürpriziydi. Bu canlı yayın başka sürprizlere de gebeydi. Seren Serengil ve hayat arkadaşı Mustafa Tohma’nın konuşmaları takipte olduğu anlaşıldı. Seren Serengil yazdığı notla ilk kez Deniz Akkaya’ya “okkalı” bir cevap veriyordu… Sözleri ağırdı ve mesajın nereye gittiği belliydi! Seren Serengil hayat arkadaşı için “Tohma bundan sonra Tokmakçı!” diyordu. Deniz Akkaya’nın “bel altı” iddialarının ardından “düello” başlamıştı… Seyhan Soylu Paylaşımlarında olayı yorumladı… işte o satırbaşları:

– Seyhan Soylu bomba açıklamalar yaptı.

– #seyhansoylu #denizakkaya‘nın içinden geçti…

– #soylemezsemolmaz #yapım elemanı #bilalözbilge‘nin #sero ya borcu varmış.

– #Rusya #Ukrayna Savaşı Gibi oldu bu savaş, magazinin büyük savaşı başladı “Ben Amerika Birleşik Devletleri gücümle geliyorum ama Afgan mücahitleri gibi savaşacağım dikkat edin” dedi.

– Seyhan Soylu Deniz Akkaya’ya, “Mustafa Tohma’dan Hoşlanıyorsan #mustafatohma dan Aranızı yapayım” dedi.

– Ortalık fena karışacak Deniz Akkaya Seren Serengil savaşına Seyhan Soylu cephesi açıldı…

DENİZ AKKAYA’NIN SEREN SERENGİL SAVAŞI NEDEN ÇIKTI?

“Durup dururken bir anda #denizakkaya ‘nın #serenserengil ‘e sosyal medyasından çakma tabir edilen laf sokmalar git gide dozunu aşarak ağır hakaretlere şimdi de iftira be küfre döndü.

#Sero onca küfüre sustu fakat Ne zaman ki eşi #mustafatohma ‘ta laf çakmaya iftira ve onur korucu sözler sarf rt@eye başlayınca gitti ve Deniz Akkaya ‘yı savcılığa şikayet etti.

Ben çok nefret ederim bu tür olaylarda savcılığa Bu tür olayları intikal ettirmeye nefret ederim.

– Hakim ve savcıların yeteri kadar işi var bir de bizim saçma sapan şov dünyasının gün Seren aylık yıllık veya değmeyecek olaylardan birbirimize söylediklerimizle uğraşacak vakitleri yok adamların.

– Bu yüzden de Seren’e söyledim “ Dur Seren, Deniz Akkaya ile Daha önce de bu tür sosyal medya üzerinden kavga ettik barıştık. Muhakkak denize birileri gaz veriyordur yoksa durup dururken bir insan niye sana saldırsın.? “ Dedim ve bu zamana kadar onu durdurdum.

Bu arada ben ikisini barıştırırım diye Deniz Akkaya’yı bir kaç kez aradım görüştük.

Deniz Akkaya bana ; “ Çok önemli senin de abi dediğin biri Efe Özbilge ile yani benim çocuğumun babası ile Seren ‘in ilişkisi olmuş, Teknesinde.. Reza Zarrab Instagram ‘ının Hesabı Seren’in “ dedi

Bende sulh sağlansın diye Seren’e ilettiğim de “ Seyhan yemin ediyorum. Hayatımda Efe öz bilgiyi bir kez daha görmedim, konuşmadım diyaloğumuz yok. Ayrıca ben Star TV’deyken benim Teknem yoktu ben beyaz TV’de tekne aldım. Başka birinin teknesinde de karşılaşmadım dışarıda da karşılaşmadım bu adamla. Muhakkak onu bana düşman olan birisi ona gaz verip benim üstüme saldırtıyor. Gelelim Reza Zarrab hesabına bu hesap nasıl benim olur o hesabı kullanan Reza veya başka biri o kimse benim içimden geçti beni yerden yere vurdu, haftalarca hakaret etti, Deniz’den daha ağır hakaretler etti. Akıl var mantık var bu hesap benim nasıl olabilir. Bunu bulmak bilişim polisinin organize suçun işi benim değil ki bu hesap bana ait değil. Neymiş efendim Deniz Akkaya için madde bağımlısı demiş Reza Zarrab ve bunu ben söylemişim öyle mi? Ya Reza hesabında bana söylemediği hakaret kalmadı Deniz bunları görmemiş mi? Deniz’in içinde başka bir kin var. Ne acaba?”

DENİZ AKKAYA, SEREN SERENGİL’İN AYNI AİLEDEN HEM BABA HEM OĞULLA İLİŞKİ YAŞADIĞINI İDDİA ETMİŞTİ

SEREN SERENGİL, DENİZ AKKAYA’NIN PAYLAŞIMLARINDAN SONRA SOSYAL MEDYA HESABINDAN YAPTIĞI AÇIKLAMADA NÖBETÇİ MAHKEMEDEN KORUMA TALEP ETTİĞİNİ AÇIKLAMIŞTI