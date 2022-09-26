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Serdar Ortaç’tan şoke eden itiraf: Kız banyoya indi, yatağın altında şişlik fark ettim

Serdar Ortaç’tan şoke eden itiraf: Kız banyoya indi, yatağın altında şişlik fark ettim
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26 Eylül 2022 - 13:55

Pop müziğin 52 yaşındaki sevilen ismi Serdar Ortaç katıldığı bir televizyon programında yaptığı itirafla herkesi şaşırtıı.

Serdar Ortaç'tan şoke eden itiraf: Kız banyoya indi, yatağın altında şişlik fark ettim - Sayfa 1

Ünlü oyuncu Doğu Demirkol’un sunumuyla ekrana gelen Alelade Show’a bu hafta rapçi Norm Ender, şarkıcı Simge ve Serdar Ortaç konuk oldu.

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Serdar Ortaç'tan şoke eden itiraf: Kız banyoya indi, yatağın altında şişlik fark ettim - Sayfa 2

Kahkaha tufanının koptuğu programa Serdar Ortaç’ın itirafı damga vurdu.

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Serdar Ortaç'tan şoke eden itiraf: Kız banyoya indi, yatağın altında şişlik fark ettim - Sayfa 3

Son dönemde aşk hayatında yüzü gülmeyen Serdar Ortaç’a, programın hazır cevap bölümünde “Hiç aldatıldın mı?” sorusu yöneltildi.

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Serdar Ortaç'tan şoke eden itiraf: Kız banyoya indi, yatağın altında şişlik fark ettim - Sayfa 4

Ünlü şarkıcı soruya başından geçen tatsız bir anısıyla cevap verdi.

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Serdar Ortaç'tan şoke eden itiraf: Kız banyoya indi, yatağın altında şişlik fark ettim - Sayfa 5

Ortaç, evlenmeden önce yaşadığı ilişkide ummadığı bir olayla karşılaştığını anlattı:

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Serdar Ortaç'tan şoke eden itiraf: Kız banyoya indi, yatağın altında şişlik fark ettim - Sayfa 6

“Bir Litvanyalı sevgilim olmuştu evlenmeden önce. Uyuduk uyandık, yatağın altında şişlik fark ettim. Kız banyoya indi. Yedinci ayımız olmuş ilişkide. Deli gibi aşığım kıza. Yatağın şiltesini bir kaldırdım bir tane günlük. Kız günlük tutuyormuş. Günlüğü açtım Litvanca yazıyor bir şeyler. Dedim ki ‘Şunları bir tercüme ettirsem mi?’.

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Serdar Ortaç'tan şoke eden itiraf: Kız banyoya indi, yatağın altında şişlik fark ettim - Sayfa 7

Günlüğün fotoğrafını çektim ertesi gün tercüman buldum. Yazıları tercüme ettirdim. Defterin üçüncü sayfada ‘Benim burada ne işim var? Evimden gelip Türkiye’de ne yapıyorum? Bu herifle neden 6 aydır buradayım? Allah’ım bana yardım et.’ yazıyordu.

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Serdar Ortaç'tan şoke eden itiraf: Kız banyoya indi, yatağın altında şişlik fark ettim - Sayfa 8

Bu aldatılmaktan daha kötü. Yüzüme söyle, kalma benimle, defol git nereye gidiyorsan. Ama bunu yazma. Aldatıldığımı sanmıyorum. Bu durum aldatmadan da berbat. ‘Benim burada ne işim var?’ diyor kız. 7 aydır koynumdasın.

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Serdar Ortaç'tan şoke eden itiraf: Kız banyoya indi, yatağın altında şişlik fark ettim - Sayfa 9

Kıza öyle bir aşığım ki bunları hiç düşünmedim?”

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Serdar Ortaç'tan şoke eden itiraf: Kız banyoya indi, yatağın altında şişlik fark ettim - Sayfa 10
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Serdar Ortaç'tan şoke eden itiraf: Kız banyoya indi, yatağın altında şişlik fark ettim - Sayfa 11
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Serdar Ortaç'tan şoke eden itiraf: Kız banyoya indi, yatağın altında şişlik fark ettim - Sayfa 12

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Serdar Ortaç’tan şoke eden itiraf: Kız banyoya indi, yatağın altında şişlik fark ettim
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