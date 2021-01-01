Serdar Karasoy Kimdir?

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Serdar Karasoy, 9 Haziran 1982 Sivas doğumludur. 1999 yılında liseden mezun olduktan sonra İngiltere’de City of London School’da dil eğitimi aldı. Daha sonra Türkiye’ye dönen Karasoy, Galatasaray Üniversitesi’nde Fransızca eğitimi aldı. Fransa’da Universite de Toulouse’de üniversite eğitimi almaya başladı, ancak eğitimini yarıda bırakarak Türkiye’ye geri döndü. Bir süre Citibank ve Garanti Bankası’nda bankacılık mesleğini icraa etti.

Serdar Karasoy, 2017 yılında kendi firması SK Kağıtçılığı kurdu. Bu firma, mimarlık, kağıtçılık, matbaa ve reklam sektörlerinde faaliyet gösterdi. Bu süre zarfında aynı zamanda Finans Danışmanlığına devam etti.

Dubai merkezli Anatolian Global DMCC yatırım holding firmasını kuran Serdar Karasoy, önceki şirketi SK Yatırımla birleştirdi. Dubai yatırımcılar listesinde olan Serdar Karasoy, uluslararası müşterilere Finans ve Yatırım Danışmanlığı yapmaktadır. 2020 yılında hızlı büyüme kaydeden Anatolian Global DMCC, inşaat, gayrimenkul geliştirme ve satış, sanayi, üretim, ihracat, turizm, medya ve bankacılık sektörlerinde kendini ispatlamış ve gelişmiştir.

İstikrarlı projeleri ile her geçen gün gelişen ve kendini yenileyen Anatolian Global DMCC Holding, Serdar Karasoy ile beraber kaliteli ve mükemmeliyetçi bir hizmet sunmaktadır.

20 yıllık birikimiyle müşterilerine Bankacılık, Finans, Gayrimenkul danışmanlığı veren Serdar Karasoy, uluslararası tanınmış danışmanlar arasında yerini alır. 2 çocuk babası olan Karasoy, Dubai , Türkiye, Çin, İtalya , Fransa ve Arabistan olmak üzere birçok ülkede müşterilerine hizmet vermektedir.