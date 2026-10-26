Seray Sever’in Necati Şaşmaz sözleri olay oldu! Sosyal medya ayağa kalktı

Bir döneme damga vuran Kurtlar Vadisi dizisinde rol alan Seray Sever, yıllar sonra yaptığı açıklamayla yeniden gündeme geldi. Gel Konuşalım programında yorumcu olarak ekrana gelen Sever’in, dizinin başrol oyuncusu Necati Şaşmaz’ın sesi hakkında yaptığı değerlendirme sosyal medyada tartışma yarattı.

Necati Şaşmaz’ın sesi hakkında dikkat çeken yorum

Yayınlandığı dönemde reyting rekorları kıran ve geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Kurtlar Vadisi, aradan geçen yıllara rağmen konuşulmaya devam ediyor. Dizide Derya karakterine hayat veren Seray Sever, programda yapılan bir sohbet sırasında Necati Şaşmaz’ın sesiyle ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

Programda Hakan Hatipoğlu, Şaşmaz’ın normal sesiyle dizide kullanılan ses arasındaki farka dikkat çekti. Bunun üzerine söz alan Sever, oyuncunun kendi sesiyle rol alması durumunda dizinin aynı etkiyi yaratamayacağını savundu.

Sever, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Kendi sesini koyduğun zaman dizi patlardı yani. Necati Şaşmaz kendi sesiyle oynasaydı Kurtlar Vadisi patlardı.”

Sosyal medyada tartışma çıktı

Seray Sever’in sözleri kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının gündemine girdi. Özellikle Kurtlar Vadisi hayranları, oyuncunun yorumuna tepki gösterdi.

Bazı kullanıcılar Sever’in açıklamalarını eleştirirken, “Yıllar sonra konuşacak konun mu yok?” ve “Ne alaka bu yorum?” şeklinde yorumlar yaptı.

Dizinin unutulmaz karakterlerinden Polat Alemdar’ı canlandıran Necati Şaşmaz’ın performansı ve ses kullanımı, hayranları arasında yıllardır konuşulan konular arasında yer alıyor. Sever’in yıllar sonra yaptığı bu değerlendirme de dizinin hayranları arasında yeni bir tartışmanın başlamasına neden oldu.