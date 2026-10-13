Serap Belovacıklı Hakkında Soruşturma! Savcılık İfadeye Çağırdı

Sözcü TV sunucusu Serap Belovacıklı hakkında sosyal medya paylaşımları nedeniyle soruşturma başlatıldı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın, Türk Ceza Kanunu’nun 216/2. maddesi kapsamında “halkın bir kesimini aşağılama” suçlamasıyla başlatıldığı öğrenildi.

Savcılıktan soruşturma açıklaması

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, sosyal medya platformlarında kamuoyuna yansıyan paylaşımların incelendiği belirtildi.

Soruşturma kapsamında Serap Belovacıklı’nın ifadesine başvurulması için çağrılmasına karar verildiği bildirildi. Öte yandan gazeteci hakkında herhangi bir gözaltı kararı bulunmadığı öğrenildi.

Tartışma Ümit Özlale’nin açıklamalarıyla başladı

Olayın geçmişinde, Yeni Yol Partisi milletvekili Ümit Özlale’nin fon soruşturmasıyla ilgili açıklamaları yer alıyor. Özlale, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın babasının da yüksek tutarlı işlemler yaptığını öne sürmüş, söz konusu iddia kısa süre içinde yalanlanmıştı.

Yaşanan gelişmelerin ardından Ümit Özlale’nin eşi olan Serap Belovacıklı, sosyal medya hesabından kendisine yönelik eleştirilere tepki gösteren bir paylaşım yaptı. Daha sonra bu mesajını silen Belovacıklı, kendisine tepki gösteren bazı kullanıcılara da sert yanıtlar verdi. Bu mesajların da sonradan silindiği belirtildi.

Abdülkadir Selvi de konuyu köşesine taşıdı

Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi, kaleme aldığı yazıda Serap Belovacıklı ile ilgili tartışmaya değindi ve gazetecinin kendisine ilettiği açıklamayı paylaştı.

Selvi’nin aktardığına göre Belovacıklı, söz konusu paylaşımında toplumun tamamını hedef almadığını, kendisine ağır hakaretlerde bulunan bir sosyal medya kullanıcısına tepki gösterdiğini ifade etti.

Belovacıklı’nın, “Milleti kastetmedim, bana hakaret eden şahsa tepki gösterdim” şeklindeki açıklaması da tartışmanın önemli başlıklarından biri oldu.

Serap Belovacıklı kimdir?

1984 yılında Bursa’da doğan Serap Belovacıklı, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun oldu.

Gazetecilik mesleğine 2007 yılında Olay TV’de yönetmen olarak başlayan Belovacıklı, daha sonra Habertürk, Akşam, Posta, Artı1 TV, TVEM ve Haber Global gibi kurumlarda görev yaptı.

2020 yılında Antalya Büyükşehir Belediyesi’nde basın danışmanı olarak çalışan Belovacıklı, aynı yıl Haber Global’de hafta sonu haberlerini sunmaya başladı. 2022 yılında TV100’e geçen gazeteci, daha sonra Sözcü TV’de görev aldı.

29 Aralık 2025’te Sözcü TV’den ayrılan Belovacıklı, Nisan 2026’da yeniden kanala döndü.

Soruşturma kapsamında Belovacıklı’nın ifadesine başvurulması beklenirken, olayla ilgili hukuki süreç devam ediyor.