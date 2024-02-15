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Şenol Babuşcu seçim sonrası gelecek vergileri açıkladı

Şenol Babuşcu seçim sonrası gelecek vergileri açıkladı
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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15 Şubat 2024 - 16:48
Kredi kartı kullanımını sınırlandırmak için çalışmalar yapılırken, Prof. Dr. Şenol Babuşcu, “Mevcut durumdakileri artırmak yerine yeni vergiler gelmesinin daha olası” dedi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Enflasyon Raporu sunumunda konuşma yapan Fatih Karahan, kredi kartı ile ilgili çalışmaların mevcut olduğunu bu konu üzerinde çalıştıklarını dile getirmişti.

Başkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şenol Babuşcu hangi önlemlerin masada olabileceğini tek tek sıraladı.

YENİ VERGİLER KAPIDA

Babuşcu, ‘yeni vergiler’ veya ‘vergi artışları’ ihtimalinin yüksek olduğunu, fakat vatandaşın daha fazla gücü kalmadığı için mevcut durumdakileri artırmak yerine yeni vergiler gelmesinin daha olası olduğunu vurguladı.

BİR YILDA YÜZDE YÜZÜ AŞTI

Babuşcu, “Kredi kartları son dönemde özellikle enflasyonu düşürme çabaları çerçevesinde sıklıkla gündeme getirilmeye başlanan bir ürün. Kredi kartlarındaki kullanım rakamlarına baktığımızda son bir yıllık dönemde enflasyonun üzerinde hatta yüzde 100’ü geçen seviyede bir artış olduğu görülüyor” ifadelerini kullandı.

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HEPSİ OLMASA DA BİR KAÇI UYGULANABİLİR

“Bu çerçevede kredi kartlarında çeşitli önlemlerin devreye sokulması söz konusu olabilir. Bu önemler neler olabilir diye baktığımızda öncelikli olarak: Faiz artırımı, limit azaltımı, asgari ödeme tutarının yükseltilmesi, nakit çekim tutarının kısıtlanması, mevcut uygulamadaki taksit sayısının azaltılması/kaldırılması gibi önlemler ilk planda uygulanabilecekler arasında yer alıyor. Hepsi olmasa bile bir ya da birkaçının uygulanacağını düşünüyorum.” değerlendirmesinde bulundu.

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