Senaryo bitti: Dilan Polat’ın hayatı film oluyor! Hande Erçel detayı şaşırttı

Sosyal medya fenomeni ve iş insanı Dilan Polat lüks yaşantısıyla adından sıklıkla söz ettiriyor. Günlük yaşamını ve lüks hediyelerini sosyal medya hesabından paylaşan Polat’ın hayatı film oluyor.
Instagram hesabından konuya ilişkin açıklama yapan Dilan Polat “Çok büyük bir başarı hikayesi. Hayatımda filmi de olacak yakında. Senaryo bitti. Teaser’ı çekilecek. Benim hayatım film.Aklım gitmedi ya annemi kaybettiğim zamanlarda. O bile benim için velinimet” dedi.
Öte yandan Polat’a “Hayatını Hande Erçel oynasın” yorumları yapıldı.