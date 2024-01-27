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Selen Görgüzel’den spermli güzellik tavsiyesi! Sosyal medya yıkıldı

Selen Görgüzel’den spermli güzellik tavsiyesi! Sosyal medya yıkıldı
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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27 Ocak 2024 - 14:13

Oyuncu ve şarkıcı Selen Görgüzel, zaman zaman yaptığı açıklamalarla sosyal medyada gündem oluyor. Görgüzel, son yaptığı açıklamayla da tartışma yarattı. Erkek menisinin cilt güzelliğine olan etkisini anlatan Görgüzel, evli kadınlara tavsiye verdi.

Selen Görgüzel'den spermli güzellik tavsiyesi! Sosyal medya yıkıldı - Sayfa 1

Oyuncu Hamdi Alkan’ın eski eşi olan şarkıcı Selen Görgüzel, yaptığı açıklamalarıyla gündem yaratmaya devam ediyor.

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Selen Görgüzel'den spermli güzellik tavsiyesi! Sosyal medya yıkıldı - Sayfa 2

Söylemezsem Olmaz programının yorumcusu Selen Görgüzel, erkek menisinin yüze sürülmesinin faydalı olduğunu, gençleştirdiğini açıkladı.

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Selen Görgüzel'den spermli güzellik tavsiyesi! Sosyal medya yıkıldı - Sayfa 3

YÜZE SÜRÜLDÜĞÜNDE CİLTTE LİFTİNG ETKİSİ YARATIYOR!
Görgüzel, “Doktorlar tarafından da onaylanan bir şey bu.

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Selen Görgüzel'den spermli güzellik tavsiyesi! Sosyal medya yıkıldı - Sayfa 4

Erkek spermi, canlı ve tazeyken yüze sürüldüğünde ciltte lifting etkisi yaratıyor ve cildi besliyor.

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Selen Görgüzel'den spermli güzellik tavsiyesi! Sosyal medya yıkıldı - Sayfa 5

Evli kadınlar da bu anlamda kocalarını kullanabilirler” ifadelerini kullandı.

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Selen Görgüzel'den spermli güzellik tavsiyesi! Sosyal medya yıkıldı - Sayfa 6

Görgüzel’in bu açıklamaları ise sosyal medyada tartışmalara neden oldu.

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Selen Görgüzel'den spermli güzellik tavsiyesi! Sosyal medya yıkıldı - Sayfa 7

Bir kesim ünlü isme destek verirken, bir kesim de tepki gösterdi.

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Selen Görgüzel'den spermli güzellik tavsiyesi! Sosyal medya yıkıldı - Sayfa 8
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Selen Görgüzel'den spermli güzellik tavsiyesi! Sosyal medya yıkıldı - Sayfa 9
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Selen Görgüzel'den spermli güzellik tavsiyesi! Sosyal medya yıkıldı - Sayfa 10
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Selen Görgüzel'den spermli güzellik tavsiyesi! Sosyal medya yıkıldı - Sayfa 11
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Selen Görgüzel'den spermli güzellik tavsiyesi! Sosyal medya yıkıldı - Sayfa 12
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Selen Görgüzel'den spermli güzellik tavsiyesi! Sosyal medya yıkıldı - Sayfa 13
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Selen Görgüzel'den spermli güzellik tavsiyesi! Sosyal medya yıkıldı - Sayfa 14
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Selen Görgüzel'den spermli güzellik tavsiyesi! Sosyal medya yıkıldı - Sayfa 15
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Selen Görgüzel'den spermli güzellik tavsiyesi! Sosyal medya yıkıldı - Sayfa 16
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Selen Görgüzel'den spermli güzellik tavsiyesi! Sosyal medya yıkıldı - Sayfa 17
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