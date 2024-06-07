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Selen Görgüzel bikinili görüntülendi! Kalçası gündem olunca…

Selen Görgüzel bikinili görüntülendi! Kalçası gündem olunca…
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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07 Haziran 2024 - 16:05

Hamdi Alkan’ın eski eşi şarkıcı Selen Görgüzel son dönemde sahne kostümleri, estetikleri ve ilginç dansları ile adından söz ettiriyor. Tatil sezonunu Bodrum’da Görgüzel bikinili görüntülendi. Plajdaki görüntülerine ‘kalça dolgusu’ yorumu gelince ünlü isim kendini tutamadı. O yoruma hemen cevap verdi…

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Oyuncu Hamdi Alkan’ın eski eşi olan şarkıcı Selen Görgüzel, son dönemde yaptırdığı estetik operasyonlarla gündeme gelmişti. Gençleşmek için sünnet derisinden kök hücre bakımı yaptıran Görgüzel, tekrar ameliyat masasına yatmış ve yüzünü, boynunu gerdirmişti.

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Selen Görgüzel bikinili görüntülendi! Kalçası gündem olunca... - Sayfa 2

Sahne kostümleri ve sosyal medya hesabından yaptığı birbirinden cesur paylaşımlarla da gündemden düşmeyen Görgüzel, tatil sezonunu Bodrum’da açtı.

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BİKİNİLİ POZLARI OLAY OLDU

Tatilden pozlarını peş peşe paylaşan Görgüzel, bikinili pozlarıyla sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

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Görgüzel’in fit hali dikkatlerden kaçmazken ünlü isim plajda görüntülendi.

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Selen Görgüzel bikinili görüntülendi! Kalçası gündem olunca... - Sayfa 5

Aramızda Kalmasın ınstagram sayfasında plaj görüntüleri yayınlanan Selen Görgüzel için ‘Şarkıcı, kalçasına dolgu yaptırdığı iddiasını kısa bir süre önce yalanlamıştı’ ifadeleri kullanıldı.

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Selen Görgüzel bikinili görüntülendi! Kalçası gündem olunca... - Sayfa 6

O YORUMA KAYITSIZ KALAMADI

Bu yorumu gören Görgüzel kendini tutamadı ve hemen yanıt verdi. Jennifer Lopez’i etiketleyen ünlü isim ‘Jennifer Lopez kurtar beni. Yerli olunca dolgu. Bronx’da doğsam wow.’ notunu düştü.

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