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Selçuk Geçer ‘büyük felakete hazır olun’ diyerek kötü haberi verdi ‘O tarihte paranız cayır cayır yanacak’

Selçuk Geçer ‘büyük felakete hazır olun’ diyerek kötü haberi verdi ‘O tarihte paranız cayır cayır yanacak’
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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29 Şubat 2024 - 16:57
Selçuk Geçer, tarih vererek yatırımcılara büyük felaketi duyurdu.

Pek çok yatırımcı elindeki maddi birikimi değerlendirmek için yatırımlarını gerçekleştiriyor. Ancak Dolar, altın, bitcoin, borsa ve hisse senetlerinin geleceği konusunda belirsizlikler de yatırımcıları tedirgin ediyor. Bu konuda uzman isimlerin görüşleri ise merak ediliyor.

Ünlü ekonomist Selçuk Geçer, yatırımcılara büyük felaketi tarih vererek açıkladı. Geçer, “büyük krize hazırlıklı olun falan bunu söyledim aslında 2024 muhteşem geçebilir ama 2025’te de çok ciddi bir bunalımla karşı karşıya kalabiliriz” dedi.

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GEÇER: PATIR PATIR ENFLASYONU DÜŞÜRDÜLER

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde’nin “Enflasyon düşüş sürecinin devam etmesini bekliyoruz.” söylemine ilişkin Selçuk Geçer, ciddi bir enflasyon riski olduğunu belirtti. Geçer, “Amerika, Avrupa gibi ülkelerde enflasyon çok hızlı yükseldikten sonra çok net bir para politikası değişimine gidiliyor, para politikasında sıkılaşma yaratılıyor ve bu sayede de enflasyon kontrol altına alınıyor, patır patır enflasyon yüzde 10 seviyelerinden yüzde 3’lere düştü, grafiği şöyle düşünün yüzde 10’a gitmiş yüzde 10’dan yüzde 2’ye gelmiş ya da yüzde 3’e gelmiş, enflasyon tekrar bir düzelme yapabilir.” dedi.

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“2025’DE ÇOK CİDDİ BUNALIMLA KARŞI KARŞIYA KALABİLİRİZ”

‘10’a çıktı ikiye düştü burada yataya girecek değil, 10’a çıktı 2’ye düştü, tekrar 5’e çıkabilir, bir risk var ortada, talep riski var’ diyen Geçer, yatırımcılara büyük felaketi duyurdu. Geçer o tarihe dikkat diyerek şu ifadeleri kullandı;

“Daha önce arzdan kaynaklı bir yükseliş vardı, bu kez talepten kaynaklı bir yükseliş eğilimine girebilir. Daha önce bir video yaptım, felaket gelebilir, büyük krize hazırlıklı olun falan bunu söyledim aslında 2024 muhteşem geçebilir ama 2025’te de çok ciddi bir bunalımla karşı karşıya kalabiliriz, büyük bir krizle karşı karşıya kalabiliriz. Ama piyasalar öyle düşünmüyor. Piyasalar zaten öyle düşünmez. Piyasalar kafasına göre hareket eder” dedi.

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