Sedat Peker’in evine düzenlenen silahlı saldırıda yeni gelişme

Sedat Peker’in İstanbul Beykoz’da bulunan evine silahlı saldırı düzenleyen şüpheliler hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Halktv’den Seyhan Avşar’ın haberine göre; Peker’in evinin önünde bir kişiye 3 el kurşun sıkan şüpheli Ömer Şengel’in 10 yıldan 18 yıla kadar hapsi istendi.

Sedat Peker’in Beykoz’da bulunan evine yönelik 4 Eylül 2022 günü silahlı saldırı gerçekleştirilmişti.

Şüpheli Ömer Şengel saldırıdan sonra Sancaktepe’de saldırı silahıyla beraber yakalandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma ise geçtiğimiz günlerde tamamlandı.

İddianamede şüpheli Ömer Şengel’in, Yılmaz Günay’ı öldürmek kastıyla 3 kez ateş ettiği belirtildi. Şengel’in “Kasten öldürme”ve “Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma” suçlarından cezalandırılması istendi. Şengel iddianamede hem şüpheli hem de şikayetçi olarak yer aldı. Kendisinin arkasından sıkılan kurşunlar nedeniyle şikayetçi oldu. İddianamede şüpheli Ömer Şengel’in ardından kurşun sıkan ev çalışanları Yaşar Sarıhan ve Ogün Şavkin’in ise “Silahla kasten basit yaralamaya teşebbüs”suçundan cezalandırılmaları istendi.

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