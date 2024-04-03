Seda Bakan özel okul fiyatlarına isyan etti: ‘Kim kime ne çakarsa’

‘Behzat Ç.’, ‘Kardeş Payı’, ‘Mucize Doktor’ gibi yapımlarda rol alan Seda Bakan son olarak Netflix dizisi Zeytin Ağacı’nda hayat verdiği ‘Leyla’ karakteriyle adından söz ettirdi. Şimdilerde yeni filmi için sete çıkmaya hazırlanan ünlü oyuncu yaptığı ‘ekonomi’ yorumuyla gündem oldu.
Şimdilerde Emre Oskay, Mehmet N. Karaca ve Levent Güneri’nin yapımcılığını üstlendiği ‘Takan Takana’ filmi için sete çıkmaya hazırlanan Seda Bakan başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle adından söz ettiriyor.
İki çocuk annesi Seda Bakan fit haliyle de her zaman beğeni topluyor. Ünlü oyuncu şimdi de ‘ekonomi’ yorumuyla sosyal medyayı salladı.
‘ÇOCUKLAR SANKİ…’
Tasarruf yapmaya başladığını söyleyen ünlü oyuncu özel okul fiyatlarına da dert yandı. Seda Bakan “Yeni bir şey almıyorum. Sadece pahalı kıyafet alıyorum onu da 2-3 sene giyerim. Devir ekonomi devri. Özel okul fiyatları almış başını gitmiş, çocuklar sanki anaokulu değil tıp okuyorlar. Kim kime ne çakarsa” diye konuştu.