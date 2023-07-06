Seçimlerin ardından en beğenilen siyasetçi kim?

Metropoll Araştırma’nın Kurucusu ve Yöneticisi Özer Sencar, Mayıs 2023 seçimlerin ardından siyasilerin popülaritesine yönelik yaptıkları araştırmayı yayımladı.
Metropoll Araştırma’nın 28 ilde 2113 kişi ile yapılan araştırmaya göre en beğenilen siyasetçilerin isimi söyle:
113
Temel Karamollaoğlu: Yüzde 18,7
213
Ali Babacan: Yüzde 21,7
313
Bilge Yılmaz: 25,7
413
Selahattin Demirtaş: 26,8
513
Meral Akşener: 30,7
613
Kemal Kılıçdaroğlu: 35,1
713
Devlet Bahçeli: 37,9
813
Mehmet Şimşek: Yüzde 41,8
913
Ekrem İmamoğlu: Yüzde 46,5
1013
Mansur Yavaş: Yüzde 51,4
1113
Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 49,8
1213