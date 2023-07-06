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Seçimlerin ardından en beğenilen siyasetçi kim?

Seçimlerin ardından en beğenilen siyasetçi kim?
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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06 Temmuz 2023 - 9:54

Metropoll Araştırma’nın Kurucusu ve Yöneticisi Özer Sencar, Mayıs 2023 seçimlerin ardından siyasilerin popülaritesine yönelik yaptıkları araştırmayı yayımladı.

Seçimlerin ardından en beğenilen siyasetçi kim? - Sayfa 1

Metropoll Araştırma’nın 28 ilde 2113 kişi ile yapılan araştırmaya göre en beğenilen siyasetçilerin isimi söyle:

113

Seçimlerin ardından en beğenilen siyasetçi kim? - Sayfa 2

Temel Karamollaoğlu: Yüzde 18,7

 

 

213

Seçimlerin ardından en beğenilen siyasetçi kim? - Sayfa 3

Ali Babacan: Yüzde 21,7

313

Seçimlerin ardından en beğenilen siyasetçi kim? - Sayfa 4

Bilge Yılmaz: 25,7

413

Seçimlerin ardından en beğenilen siyasetçi kim? - Sayfa 5

Selahattin Demirtaş: 26,8

513

Seçimlerin ardından en beğenilen siyasetçi kim? - Sayfa 6

Meral Akşener: 30,7

613

Seçimlerin ardından en beğenilen siyasetçi kim? - Sayfa 7

Kemal Kılıçdaroğlu: 35,1

713

Seçimlerin ardından en beğenilen siyasetçi kim? - Sayfa 8

Devlet Bahçeli: 37,9

813

Seçimlerin ardından en beğenilen siyasetçi kim? - Sayfa 9

Mehmet Şimşek: Yüzde 41,8

913

Seçimlerin ardından en beğenilen siyasetçi kim? - Sayfa 10

Ekrem İmamoğlu: Yüzde 46,5

1013

Seçimlerin ardından en beğenilen siyasetçi kim? - Sayfa 11

Mansur Yavaş: Yüzde 51,4

1113

Seçimlerin ardından en beğenilen siyasetçi kim? - Sayfa 12

Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 49,8

1213

Seçimlerin ardından en beğenilen siyasetçi kim? - Sayfa 13

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