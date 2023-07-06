Seçimlerin ardından en beğenilen siyasetçi kim?

Metropoll Araştırma’nın Kurucusu ve Yöneticisi Özer Sencar, Mayıs 2023 seçimlerin ardından siyasilerin popülaritesine yönelik yaptıkları araştırmayı yayımladı.

Metropoll Araştırma’nın 28 ilde 2113 kişi ile yapılan araştırmaya göre en beğenilen siyasetçilerin isimi söyle: