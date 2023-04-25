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Seçime 20 gün kala son anketin sonuçları paylaşıldı! Kılıçdaroğlu, Erdoğan, İnce ve Oğan…

Seçime 20 gün kala son anketin sonuçları paylaşıldı! Kılıçdaroğlu, Erdoğan, İnce ve Oğan…
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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25 Nisan 2023 - 17:10

Türkiye, adım adım 14 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerine gidiyor. 4 liderin Cumhurbaşkanı olmak için yarışacağı seçimde anket şirketleri tarafından yapılan kamuoyu yoklamaları yakından takip ediliyor. ORC Araştırma, seçim 20 gün kala son anketin sonuçlarını paylaştı. Ankette Kemal Kılıçdaroğlu, Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce ve Sinan Oğan’ın oy oranları dikkat çekti.

Seçime 20 gün kala son anketin sonuçları paylaşıldı! Kılıçdaroğlu, Erdoğan, İnce ve Oğan... - Sayfa 1

Türkiye 14 Mayıs’ta yapılacak seçimlere odaklandı. Seçimlere az bir süre kala siyasetin gündemi de hareketlendi. Siyasi parti ve ittifaklarla ilgili gelişmeler yakından takip edilirken yapılan anketlerin sonuçları da merak ediliyor. ORC Araştırma, son anketin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.

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Seçime 20 gün kala son anketin sonuçları paylaşıldı! Kılıçdaroğlu, Erdoğan, İnce ve Oğan... - Sayfa 2

SON ANKET PAYLAŞILDI

Seçime 20 gün kala yapılan araştırmada vatandaşlara “Bu Pazar seçim olsa hangi adaya oy verirdiniz?” verirsin sorusu yönetildi.

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Seçime 20 gün kala son anketin sonuçları paylaşıldı! Kılıçdaroğlu, Erdoğan, İnce ve Oğan... - Sayfa 3

KILIÇDAROĞLU YÜZDE 49’U AŞTI

Ankete katılanlardan yüzde 49,3’ü Millet İttifakı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu tercih edeceklerini ifade etti. Yüzde 42,4’ü Cumhur İttifakı adayı Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan dedi.

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Seçime 20 gün kala son anketin sonuçları paylaşıldı! Kılıçdaroğlu, Erdoğan, İnce ve Oğan... - Sayfa 4

YÜZDE 0,8’LİK DETAY…

Anket sonuçlarında Kılıçdaroğlu’nun seçimi ilk turda kazanabilmesi için kalan 20 günde oy oranını yüzde 0,8 artırması gerektiği görüldü.

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Seçime 20 gün kala son anketin sonuçları paylaşıldı! Kılıçdaroğlu, Erdoğan, İnce ve Oğan... - Sayfa 5

Ankette, Cumhurbaşkanı adayı diğer iki lider Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’nin oranı yüzde 6,1, ATA İttifakı adayı Sinan Oğan’ın oranı ise yüzde 2,2 oldu.

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Seçime 20 gün kala son anketin sonuçları paylaşıldı! Kılıçdaroğlu, Erdoğan, İnce ve Oğan... - Sayfa 6

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