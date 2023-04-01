Seccadeye ayakkabı ile basan Kılıçdaroğlu’ndan ilk açıklama: Çok üzgünüm

Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun katıldığı bir iftar programında verdiği poz tartışma yarattı. Kılıçdaroğlu’nun seccadeye ayakkabı ile basması gündem oldu.
“ÇOK ÜZGÜNÜM”
Fotoğrafın gündem olmasının ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Kılıçdaroğlu, “Üzgünüm, seccadeyi göremediğim için çok üzgünüm. Dünyada kimseyi incitmek istemem, hele milletimi asla. Buradan istismarcılık yapanları ve kullandıkları propaganda aparatlarını da milletimizin vicdanına bırakıyorum.” ifadelerini kullandı.