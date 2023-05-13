Şebnem Özinal şiddet ve tehditten şikayetçi oldu

OYUNCU Şebnem Özinal, 3 yıl önce anlaşmalı olarak boşandığı işletmeci Şefik Öztek hakkında tehdit ve hakaret iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na sunulan suç duyurusu dilekçesine göre, işletmeci boşanma davasının kesinleşmesinden itibaren 3 yıldır oyuncuya aylık bin lira olan nafakayı ödemedi. Nafakasını alamayan Şebnem Özinal, eski eşi hakkında icra müdürlüğüne başvurarak 19 bin 621 liralık icra takibi başlattı.

Can güvenliği de sağlanmalı

Şebnem Özinal’ın aleyhine başlattığı icra takibine sinirlenen Öztek, tehdit ve hakaretlerde bulundu. Özinal’ın avukatı Soner Somuncu, “Uğradığı hakaret ve tehditler karşısında huzur ve sükunu bozulan müvekkilin can güvenliğinin sağlanması için Şefik Öztek’in cezalandırılmasını istiyoruz” dedi.