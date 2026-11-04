Şebnem Ferah’tan Konserde Kahkaha Attıran Yanıt: “Bir Daha Abla Derseniz…”

Türk rock müziğinin sevilen isimlerinden Şebnem Ferah, konserinde hayranıyla yaşadığı eğlenceli diyalogla gündeme geldi. Sahnedeki performansının yanı sıra samimi tavırlarıyla da dikkat çeken sanatçı, kendisine “Abla” diye seslenen bir dinleyicisine verdiği esprili yanıtla salonda kahkahalara neden oldu.

Geniş bir hayran kitlesine sahip olan 54 yaşındaki şarkıcı, konser sırasında seyircileriyle sohbet ettiği sırada kalabalığın arasından gelen bir ses üzerine dikkatini dinleyicisine çevirdi.

“Bir Kere Daha Abla Derseniz…”

Kendisini “Abla” diye çağıran hayranına gülümseyerek karşılık veren Şebnem Ferah, “Çok teşekkür ederim oğlum. Bir kere daha abla derseniz…” sözleriyle esprili bir çıkış yaptı.

Sanatçının bu yanıtı konser alanında gülüşmelere neden olurken, o anlar izleyenlerin de ilgisini çekti.

“Bazen Teyze Diyenler De Oluyor”

Hayranlarıyla kurduğu samimi iletişimle bilinen Şebnem Ferah, konserlerde kendisine yapılan farklı hitaplara da değindi. Bazen “teyze” diye seslenen dinleyicilerin de olduğunu belirten sanatçı, bu durumu esprili bir şekilde karşıladı.

Şebnem Ferah’ın doğal tavırları ve hayranıyla yaşadığı bu eğlenceli diyalog, konserin akılda kalan anlarından biri oldu. Sanatçının görüntüleri sosyal medyada da ilgi gördü.