SAYIN MALİYE BAKANI SİZE SESLENİYORUM. ÖDÜL GECELERİ DÜZENLEYİP PARA İLE ÜNVAN SATANLARDAN HABERİNİZ VAR MI?

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in vergi kaçıran bazı ünlü isimleri inceleme altına aldığı açıklandı. Bu karar kesinlikle doğru bir adım. İşçi ve memurların maaşlarından vergileri anında kesilirken, yüksek gelir elde eden ünlülerin vergiden kaçınması adil değildir. Birçok ünlü, bölüm başına aldığı yüksek ücretleri düşük göstererek muhasebeleştirme yoluna gidiyor ve büyük çapta vergi kaçırıyor.

Örneğin, bir oyuncu bölüm başına en az 8000 TL ile 1 milyon TL arasında kazanç elde edebiliyor. Sahneye çıkan ünlü isimler ise bir gecede 300 bin ila 500 bin TL arasında değişen ücretler alıyor. Bunun yanı sıra, ekstralar ile kazançları çok daha yüksek rakamlara ulaşıyor. Ancak, bu gelirlerin tamamının vergilendirildiği konusunda ciddi şüpheler var.

Gazinolarda ön masaların kişi başı 100 bin TL’den başladığı biliniyor. Bu tür mekanlar da denetim altına alınmalı çünkü sanatçıların talep ettiği ücretler, işletmeler tarafından müşterilere yansıtılıyor. Küçük esnaflar, yıl boyunca hiç fatura kesmeseler dahi 50 bin TL’lik vergi borcu ile karşılaşırken, milyonlar kazanan sanatçılar, mekan sahipleri ve eğlence sektörü sahipleri de denetime tabi tutulmalıdır.

PARAYLA ÖDÜL SATANLARI TAKİP EDİN

Son yıllarda belirli mekanlarda, hatta İstanbul dışında Paris gibi şehirlerde bile ödül geceleri düzenleyen organizasyonlar ortaya çıktı. Bu ödülleri 15 bin ila 30 bin TL’ye satanlar var. Haftada dört gün ödül gecesi düzenleyerek büyük paralar kazanan ve aynı zamanda vergiden kaçınan şirketler denetim altına alınmalıdır. Kendilerini tanıtmak isteyen iş insanları ve şirketler, sanatçıları davet ederek ödül dağıtıyor ve bu şekilde reklam yapıyor.

Vatandaş küçük kazançları için bile vergi yükü altında ezilirken, bu tür organizasyonların gelir kaynaklarının ve vergisel durumlarının incelenmesi gerekmektedir.

HAVADAN PARA KAZANANLARIN PEŞİNE DÜŞÜN

Maliye Bakanı’nın açıklamalarının ardından, sinema ve dizi oyuncularının kazançları, yapımcıların reklam filmlerinden aldığı ücretler ve sahne sanatçılarının kazançları detaylı şekilde incelenmelidir. Mekanların fiyatları ortada ve burada dönen büyük paraların vergilendirilip vergilendirilmediği denetlenmelidir.

Parayla ödül satan organizasyonlar da bu incelemeye dahil edilmelidir. Birçok sanatçı, sırf görünürlük kazanmak için bu tür etkinliklere katılmakta, ödüller almakta ve iş insanlarına ödüller dağıtmaktadır. Ancak bu organizasyonların çoğunun yasal bir şirket kaydı dahi bulunmamaktadır. Eğer bu geceler detaylı şekilde takip edilirse, birçok usulsüzlük ortaya çıkacaktır.

Büyük holdinglerin bile vergilerini tam olarak ödemediği bilinen bir gerçektir. Ancak, memur ve işçilerin maaşlarından vergiler peşin olarak kesilmektedir. Vergide adalet sağlanırsa, herkes yükümlülüğünü gönül rahatlığıyla yerine getirir. Sayın Bakan, bu konunun üzerine giderek adaletin sağlanmasını temin etmelidir.