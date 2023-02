Savaş çoktaan başladı!

Dünya savaşı çoktaaan başladı! Bazı sahalarda silahlarla, bazı sahalarda ekonomi terörüyle, bazı sahalarda sosyal ve kültürel olarak..ve şiddetlenerek de devam ediyor. Amerika, tek kurşun atmadan, başını okşaya okşaya,üfleye üfleye ısırarak, Avrupa’yı bitirmenin hazzını…en son Ukrayna’ya “size uçakta verelim” diyerek,savaşı uzatmanın keyfini ellerini ovuştura ovuştura çıkarıyor.Batan gemiyi ilk fareler terk eder misali, İngiliz aklı bunu çoktan gördü ve yıllar önce o gemiyi terk etti.Bu gidişat gidişat değil diyerek, tüm konsantrasyonunu da, “eldeki kuşlarımı kaybetmemeliyim”diyerek,sömürdüğü ülkeledeki gücünü kaybetmemeye yöneltti. Günün sonunda, AB son demlerini yaşıyor,cepten yiyor gibi görünüyor.

Tüm bunlar olurken, yani herkes kendi derdine düşmüşken,bizde bir “kaybedenler klubü” var…oradan tuhaf sesler yükselmeye başladı.

Şimdi bir anlığına hepimiz, Cumhurbaşkanlığı adaylığında karşılarında R. Tayyip Erdoğan’ın varlığını unutup, yazacaklarımı, o hiç sahnede yokmuş gibi değerlendirelim! Şu anda bu ülkeyi yöneten kişi bir seçenekmiş gibi düşünmeden,salt olanlara bakalım.

3200 maddelik bir mütabakat metni çıkarıldı önümüze..orada yazılanları,aklı başında, önceliği kişiler değil,bu memleket olan kaçınız okuyup ta onaylar bilemiyorum. Bu saçmalığın tamamıyla ilgili yorum yapmayacağım tabi ki ama şuna inanın, neresinden tutarsanız tutun olacak gibi değil! Tutarlı bir madde bulamazsınız! Güleyim miii…kızayım mııı çözemedim. Okuduğum kadarı bile kimyamı bozmaya yetti.

İlk,cevabı çok açık olan şey, bu metnin Türk Milletine değil, emperyalist güçlerin desteği için “yardım” çağrısı gibi yapılmış olması. 3200 başlıkta olmayacak her dua’ya amin demişler, sadece Türk Milletini unutmuşlar! Sanki sandıklar Türkiye’de değil de, AB’de yada Pentagon’da kurulacakmış gibi. “Aferin” diyecekler bize diyorlar! Kim diyecek? Siz ” ülke ” için muhalefet yapmaya başlayın, ben size hem “aferin’ diyeceğim…hem de kırmızı yıldız kurdela takacağım,söz! Şuraya bak, Türkiye sanki kreş…bunlarda yaldızlı kurdele peşinde…şaka gibi.

Bunların bekledikleri “aferin” diğer kıta’lardan geliyorsa…bilin ki,Türkiye için işler iyi gitmiyor. Üstü kapalı biçimde, bize tas’ı tarağı toplayın mı diyorsunuz? Kıbrıs’ı verecek misiniz? Mavi Vatan’ı verecek misiniz?

Mütabakat metninde her maddenin ilk cümlesi şahane başlıyor, cümlelerin devamında tüm haklar ‘aferin” diyenlerin arayıp ta bulamadığı şekilde bitiyor.Zannedersin metni “Pollyanna” yazmış.

Bu arada şunu belirteyim, Batı’nın Mavi Vatan şartlarına imza attığınız anda, Antalya’da iskeleden suya atlayıp….biraz açıldığınızda, Yunan Sahil Güvenliği kafanıza sıkmayacak kadar şanslıysanız,……, benim sularımdasın..sahiline yüz diyebilecek hakka sahip oluyor.

Her Türk Vatandaşının Cihat Yağcı Paşa’nın “Mavi Vatan” kitabını okumasını şiddetle tavsiye ediyorum.

Diyeceğim şu ki; bahsedilen ” aferin”in verilmesi, Türkiye’nin şu an yazmadığım,sayılamayacak kadar fazla başka haklarından vazgeçmesine bağlı.

Mütabakatta Atatürk’ün ve İnkilaplarının esamesi okunmuyor! Çünkü Atatürk o maddeleri okusa…eminim her başlıkta tekrar ölürdü.

Siz Erdoğan’dan kurtulma komleksiyle memleketi mi hediye edeceksiniz hazırda bekleyen o aç kurtlara? O metin Türk Milletine,Cumhuriyete, Atatürk’e ,şehitlere ihanet metnidir. Ve çok açıktır ki; siz Türk Milletini ve ülkemizi eskiden olduğu gibi bir boyunduruk altına sokmak için, görünürde ülke olan, takım elbiseli eşkiyalarla, yani şeytanla el sıkışmışsınız.

Ben ve benim gibi bu ülkeye aşık olanlar için bir seçenek dahi değilsiniz.

Kılıçdaroğlu bu ülkeyi birazcık seviyorsa ve uzaklaştırdığı gerçek CHP’lilerin oyunu almak istiyorsa, hemen istifa etmeli.. CHP’nin ihtiyacı olan PKK/HDP oyları değil…zaman içinde kaybettiği CHP seçmeninin oylarıdır.