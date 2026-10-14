Şarkıcı Alpay 91 yaşında hayatını kaybetti

Türk müzik dünyasını yasa boğan bir haber geldi. “Eylül’de Gel”, “Fabrika Kızı”, “Kara Tren” ve “Gitme” gibi unutulmaz şarkılarıyla tanınan Türk pop müziğinin öncü isimlerinden şarkıcı ve besteci Alpay, 91 yaşında hayatını kaybetti. Sanatçının vefat haberi sosyal medyada duyuruldu.

Asıl adı Ahmet Alpay Nazikioğlu olan sanatçı, uzun yıllar boyunca seslendirdiği eserlerle müzikseverlerin gönlünde özel bir yer edindi. Alpay’ın şarkıları, Türk müzik tarihinin unutulmaz eserleri arasında yer aldı.

Alpay kimdir?

Ahmet Alpay Nazikioğlu, 1935 yılında Ankara’da dünyaya geldi. İlk, orta ve lise eğitimini Ankara’da tamamlayan Alpay, gençlik yıllarında futbola ilgi duydu.

Ankara Demirspor ve Gençlerbirliği takımlarında forma giyen sanatçı, Genç Milli Futbol Takımı’na da seçildi. Daha sonra Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu ancak avukatlık yapmayı tercih etmedi.

Hayatını müziğe adayan Alpay, 1960’lı yılların başında profesyonel müzik kariyerine adım attı.

1964 yılında kendi müzik grubunu kurdu

Alpay, 1964 yılında kendi müzik grubunu kurarak sahneye çıktı. Kendine özgü yorumuyla kısa sürede dikkat çeken sanatçı, Türk pop müziğinin gelişiminde etkili olan isimlerden biri haline geldi.

Romantik folk, rock ve Anadolu pop tarzlarında çalışmalar yapan Alpay, farklı müzik kültürlerini bir araya getiren deneysel eserleriyle de tanındı. Fransız chanson ve İtalyan napoliten şarkılarının Türkçe uyarlamalarını seslendiren sanatçı, Üç Hürel grubuyla da birlikte çalıştı.

20’den fazla albüm yayımladı

Müzik kariyeri boyunca 20’nin üzerinde albüm ve çok sayıda 45’lik plak yayımlayan Alpay, birbirinden unutulmaz eserlere imza attı.

“Eylül’de Gel”, “Fabrika Kızı”, “Kara Tren” ve “Gitme” sanatçının hafızalara kazınan şarkıları arasında yer aldı.

Alpay, yalnızca yorumcu kimliğiyle değil, besteci ve farklı müzik türlerini deneyen bir sanatçı olarak da dikkat çekti. Ünlü şair Attila İlhan’ın bazı şiirlerini de yorumlayarak edebiyat ile müziği bir araya getirdi.

Dört kez evlendi, üç kızı oldu

Özel hayatıyla da zaman zaman gündeme gelen Alpay, hayatı boyunca dört evlilik yaptı. Sanatçının bu evliliklerden Tuluğ, Çağla ve Zeynep adlarında üç kızı dünyaya geldi.

Son yıllarını Bodrum’da geçiren Alpay, 2024 yılında verdiği röportajlarda bir jübile konseri düzenlemeyi planladığını açıklamıştı.

Ölüm haberini Nasuh Bektaş duyurdu

Alpay’ın hayatını kaybettiği haberi, gazeteci Nasuh Bektaş’ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyuruldu.

Bektaş, paylaşımında müzik dünyasının önemli isimlerinden Alpay’ın vefat ettiğini belirterek sanatçının sevenlerine başsağlığı dileklerini iletti.

91 yaşında hayatını kaybeden sanatçının ölüm nedeni ve cenaze törenine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Türk pop müziğinin unutulmaz isimlerinden Alpay’ın vefatı, sanat dünyasında büyük üzüntü yarattı. Sanatçının yıllar boyunca seslendirdiği eserler, müzikseverlerin hafızasında yaşamaya devam edecek.