Sarı kod uyarısı, sağanak yağış alarmının ardından merak edilen konulardan biri oldu. Meteoroloji’nin son hava durumu raporuna göre bugün beklenen kuvvetli yağışlar nedeniyle bazı kentlerde sarı kodlu uyarı verildi. Peki Sarı kod nedir, ne anlama gelir? İşte Meteoroloji sarı kod uyarısı ile ilgili bilgiler

Sarı kod uyarısının ne demek olduğu araştırılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve paylaşılan uyarılar MeteoUYARI sistemine göre uyarlanmıştır. Böylece uyarıların daha iyi anlaşılması sağlanacaktır. Uyarı seviyeleri ve renkler, meteorolojik hadisenin şiddeti, görülme sıklığı, etki alanı ve süresi dikkate alınarak belirlenir. Turuncu kod uyarı tehlikeli durumlarda kullanılır.

SARI KOD UYARI NEDİR?

Sarı kod uyarı, kuvvetli meteorolojik durumlar için kullanılıyor. Kuvvetli meteorolojik hadiseler ise günlük hayatın işleyişini aksatabilecek meteorolojik olaylardır.

METEOUYARI NEDİR?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Hava Durumu ile ilgili uyarıları MeteoUYARI sistemine uyarlamıştır. Bu sayede uyarıların daha iyi anlaşılması sağlanacaktır. Uyarı seviyeleri ve renkler, meteorolojik hadisenin şiddeti, görülme sıklığı, etki alanı ve süresi dikkate alınarak belirlenir.

MeteoUyarı uygulamasına göre kullanılan renklerin anlamları şu şekildedir:

KIRMIZI RENK: Kırmızı, havayla ilgili “çok tehlikeli durum”un olduğunu gösteriyor. Son derece kuvvetli bir meteorolojik Hadise tahmin edildiğinde bu renkle uyarı yapılıyor. Haritada kırmızı rengin olduğu yerde büyük hasar ve kayıpların oluşması muhtemel görülüyor. Bu hadiseler çoğu durumda geniş bir alan üzerinde hayatı tehdit edecek nitelikte kabul ediliyor. Güncel meteorolojik koşullar ve tahminlerin bu durumda sıklıkla takip edilmesi önem taşıyor.

TURUNCU RENK: Turuncu, havayla ilgili “tehlikeli durum”larda kullanılıyor. Bu renkte tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla gerçekleşmiyor. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemel görülüyor. Çok tedbirli olunması, güncel meteorolojik koşullar ve tahminlerin takip edilmesi gerekiyor.

SARI RENK: Sarı, havada “potansiyel tehlike durumu”na işaret ediyor. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağan dışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli davranılması uyarısında bulunuluyor.

YEŞİL RENK: Yeşil ile belirtilen yerde uyarı yapılmasını gerektiren meteorolojik hadisenin tahmin edilmediği anlaşılıyor.