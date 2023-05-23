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Sapık savcıdan kadın katibe cinsel taciz: O gün mesai bitimine kadar…

Sapık savcıdan kadın katibe cinsel taciz: O gün mesai bitimine kadar…
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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23 Mayıs 2023 - 14:34
Savcı, yanında geçici olarak görevlendirilen kadın katibi taciz etti. Sapık savcının mahkemedeki ifadesi pes dedirtti: Kendisi geldi, 1-2 saat mesai bitimine kadar çalıştık…

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