Sanayide Kadın Usta Olmanın Yanı Sıra Kilo Verme Hikâyesiyle de Dikkat Çekti

120 Kilodan 70 Kiloya Düştü

Ankara’nın Etimesgut ilçesindeki oto sanayi sitesinde çalışan Mia Uyanık, mesleği ve yaşamındaki değişimle dikkat çekti. Beş yıldır sanayide çalışan Uyanık, yoğun iş temposuyla bir yıl içerisinde 120 kilodan 70 kiloya düştü. Gün boyunca hareket halinde olduğunu belirten genç kadın, zaman zaman günde 10 bin adım attığını söyledi.

Sanayide farklı alanlarda çalışarak deneyim kazanan Uyanık, şu anda mekanik ustalığı yapıyor. Hem mesleğinde kendini geliştiren hem de çalışma hayatında karşılaştığı önyargıları aşmaya çalışan Uyanık’ın hikâyesi, kadınların sanayi sektöründeki yerini de gündeme taşıdı.

“Ustama Bana Bu İşi Öğretin Dedim”

Sanayiye ilk olarak sosyal medya alanında çalışmak amacıyla girdiğini anlatan Mia Uyanık, zamanla otomotiv sektörüne ilgi duymaya başladığını ifade etti. Uyanık, ustasından mesleği öğrenmek istediğini ancak başlangıçta bu konuda zorluk yaşadığını belirtti.

Mesleğe adım atma sürecini anlatan Uyanık, “Sanayiye sosyal medyacı olarak girmiştim. Ustama ‘Bana bu işi öğretin’ dedim, ilk başta öğretmedi. Bana, ‘Sen arabanın başında durma’ diyorlardı. Sonrasında ben de lastikçi ve egzozcu gibi farklı işlerde çalıştım. Şu anda da mekanikçiyim” dedi.

Farklı iş kollarında çalışarak deneyim kazandığını belirten Uyanık, zaman içerisinde sanayinin birçok alanında görev aldığını ve mesleki becerilerini geliştirdiğini dile getirdi.

“Sanayinin Birçok Noktasında Çalıştım”

Otomotiv sektöründe kadın ustaların sayısının artmasını istediğini belirten Mia Uyanık, sanayide hâlâ erkek çalışanların ağırlıkta olduğunu söyledi. Kadınların bu alanda çalışmasına yönelik önyargıların aşılması gerektiğini vurgulayan Uyanık, meslekte yaşın da belirleyici olmadığını ifade etti.

Uyanık, “Beş yıldır sanayinin birçok noktasına parmağım değmiştir. Bu meslekte yaşa hiç bakmıyorum. Sanayide erkek kültürü daha fazla olduğu için ‘Nasıl olabilir?’ gibisinden bakıyorlar. İlk başta bu önyargıları kırmamız gerekiyor. İnsanlar sanayide kadın ustalara hiç alışık değiller. Yavaş yavaş bunları kırmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

Bir Yılda 50 Kilo Verdi

Mia Uyanık’ın dikkat çeken bir diğer özelliği ise son bir yılda yaşadığı kilo değişimi oldu. Sanayideki yoğun çalışma temposunun gün boyunca hareket etmesini sağladığını anlatan Uyanık, bu süreçte 120 kilodan 70 kiloya düştüğünü söyledi.

Yaşadığı değişimi anlatan Uyanık, “Bir yıl önce 120 kiloydum, şu an 70 kiloyum. Sanayinin kendi içinde yoğun temposu var. Çalışırken sürekli eğiliyoruz, kalkıyoruz, gidiyoruz, bol bol kalori yakıyoruz. O yüzden ben de çok rahat bir şekilde sanayide kilo verdim” ifadelerini kullandı.

Kilo verdikten sonra hareket etmenin kendisi için daha rahat hale geldiğini belirten Uyanık, “Bu tempoyla beraber 120 kilodan 70’e düştüm. Tabii 70 kilo olmanın verdiği rahatlıkla daha rahat koşabiliyorum. Kilo vermek benim için daha konforlu oldu” dedi.

“Günde 10 Bin Adım Attığım Oluyor”

Sanayinin hareketli yapısına dikkat çeken Uyanık, iş sırasında gün boyunca farklı noktalara gidip geldiğini ve zaman zaman 10 bin adımı aştığını belirtti. İş temposunun hâlâ devam ettiğini söyleyen genç usta, bu sektörde daha fazla kadının yer almasını istediğini dile getirdi.

Uyanık, “Günde 10 bin adım atmışlığım var. Çünkü sanayi gerçekten yoğun temposu olan bir yer. Oturdun mu oturuyorsun, çalıştın mı çalışıyorsun. Bu yoğun tempoda da hâlâ kilo veriyorum” diye konuştu.

Kadın Ustaların Artmasını İstiyor

Mesleki deneyimiyle kadınların otomotiv sektöründe de başarılı olabileceğini gösteren Mia Uyanık, kadın ustaların sayısının artması için daha fazla faaliyet yürütülmesi gerektiğini savundu.

Kadınların sanayi sektöründe daha görünür olmasını isteyen Uyanık, çalışma hayatındaki önyargıların zamanla aşılabileceğine dikkat çekti. Beş yıldır farklı işlerde deneyim kazanan genç kadın, hem mekanik ustalığı yapmayı sürdürüyor hem de kendisi gibi bu alanda çalışmak isteyen kadınlara örnek olmayı hedefliyor.

Ankara’nın Etimesgut ilçesinde oto sanayide çalışan Mia Uyanık’ın hikâyesi, mesleki azmi ve yaşamındaki değişimle dikkat çekerken, kadınların geleneksel olarak erkeklerin yoğunlukta olduğu sektörlerde daha fazla yer alması gerektiği yönündeki tartışmaları da yeniden gündeme getirdi.