Şampiyonlar Ligi’nde gol yağmuru! PSG, Barcelona’yı 4 golle devirdi

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 3. hafta heyecanı, oynanan 9 karşılaşmayla devam etti. Avrupa’nın dev kulüplerinin sahne aldığı gecede birbirinden çekişmeli mücadeleler ve bol gollü sonuçlar futbolseverlere heyecan dolu anlar yaşattı. Gecenin öne çıkan karşılaşmasında Paris Saint-Germain, Barcelona’yı 4-2 mağlup ederek önemli bir galibiyete imza attı.

PSG’den Barcelona karşısında farklı galibiyet

Gecenin en dikkat çekici mücadelesinde Paris Saint-Germain ile Barcelona karşı karşıya geldi. Fransız temsilcisi, sahasında oynadığı karşılaşmada rakibini 4-2 yenerek gecenin öne çıkan takımlarından biri oldu.

Liverpool da Villarreal karşısında gol düellosuna sahne olan mücadeleyi 4-3 kazanırken Manchester City, AEK karşısında etkili bir performans sergiledi. İngiliz ekibi, sahadan 5-1’lik galibiyetle ayrıldı.

Roma ise Slovan Bratislava’yı 4-0 mağlup ederek rahat bir galibiyet elde etti. Napoli ile Bodo/Glimt arasındaki mücadelede de gol düellosu yaşandı. Napoli, rakibini 4-3 yenerek üç puanın sahibi oldu.

Fenerbahçe, Slavia Prag ile berabere kaldı

Gecenin karşılaşmalarından biri de Fenerbahçe ile Slavia Prag arasında oynandı. Sarı-lacivertli ekip, iki farklı üstünlüğü yakaladığı mücadelede rakibinin geri dönüşüne engel olamadı ve sahadan 2-2’lik beraberlikle ayrıldı.

Alman temsilcisi Borussia Dortmund, Sabah karşısında 2-1 kazanırken PSV, Porto deplasmanından 1-0’lık galibiyetle döndü. Stuttgart ile Atletico Madrid arasındaki karşılaşmada ise taraflar sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrıldı.

Şampiyonlar Ligi’nde gecenin toplu sonuçları

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde bu akşam oynanan 9 karşılaşmada alınan sonuçlar şöyle:

Fenerbahçe 2-2 Slavia Prag

Sabah 1-2 Borussia Dortmund

Paris Saint-Germain 4-2 Barcelona

Liverpool 4-3 Villarreal

Manchester City 5-1 AEK

Roma 4-0 Slovan Bratislava

Porto 0-1 PSV

Napoli 4-3 Bodo/Glimt

Stuttgart 1-1 Atletico Madrid

Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçları, Avrupa futbolunun dev ekipleri arasındaki rekabetin ne kadar yüksek olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Özellikle PSG-Barcelona, Liverpool-Villarreal ve Napoli-Bodo/Glimt karşılaşmalarındaki yüksek gol sayıları gecenin öne çıkan gelişmeleri arasında yer aldı.