Samar Dadgar’dan Kahreden Haber! 3 Yaşındaki Yeğeni Liam’ı Kaybetti

Şarkıcı Özcan Deniz’in eşi Samar Dadgar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sevenlerini üzen bir haberi duyurdu. Dadgar, henüz 3 yaşında olan yeğeni Liam’ı kaybettiğini açıkladı. Küçük çocuğun vefatıyla büyük bir acı yaşayan Dadgar, paylaşımında yaşadığı üzüntüyü dile getirirken kendisine ulaşmaya çalışan kişilerden de anlayış beklediğini belirtti.

Ailesinden gelen acı haberle sarsılan Samar Dadgar’ın açıklaması, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Takipçileri ve sevenleri, genç kadının paylaşımına destek mesajlarıyla karşılık verdi.

Acı Haberi Sosyal Medyadan Duyurdu

Özcan Deniz ile evli olan Samar Dadgar, 3 yaşındaki yeğeni Liam’ın hayatını kaybettiğini sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu. Küçük yaşta gelen ölüm haberiyle derin bir üzüntü yaşayan Dadgar, paylaşımında hem yaşadığı acıyı hem de bu süreçte iletişim kurmakta zorlandığını ifade etti.

Dadgar, açıklamasında şu sözlere yer verdi:

“Bu sabaha karşı 3 yaşındaki yeğenim Liam’ı kaybettik.

Arayan, soran, acımızı paylaşan herkese teşekkür ederim. Ancak şu an kimseyle konuşabilecek durumda değilim. Anlayışınız için teşekkür ederim.”

Samar Dadgar’dan Anlayış Çağrısı

Yeğeninin vefatının ardından zor bir süreçten geçen Samar Dadgar, kendisine ulaşarak başsağlığı dileklerini ileten herkese teşekkür etti. Ancak yaşadığı acı nedeniyle şu an kimseyle konuşabilecek durumda olmadığını belirterek kendisine anlayış gösterilmesini istedi.

Dadgar’ın bu mesajı, ailesinin yaşadığı kaybın ardından bir süre yalnız kalmaya ve acısını yaşamaya ihtiyaç duyduğunu ortaya koydu.

Sosyal Medyada Destek Mesajları Yağdı

Samar Dadgar’ın paylaşımı, sosyal medya kullanıcıları arasında büyük üzüntü yarattı. Henüz 3 yaşındaki Liam’ın hayatını kaybetmesi, takipçilerini derinden etkilerken Dadgar’a destek mesajları gönderildi.

Özcan Deniz’in eşi Samar Dadgar’ın yaşadığı bu acı kayıp, sanat ve magazin dünyasında da gündeme geldi. Ailenin yaşadığı zor günlerde sevenleri, başsağlığı dileklerini ileterek desteklerini paylaştı.

Küçük Liam’ın vefatına ilişkin ayrıntılı bir bilgi ise yapılan açıklamada yer almadı.