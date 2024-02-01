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Salih Güney’in torunu 27 yaşında vefat etti

Salih Güney’in torunu 27 yaşında vefat etti
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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01 Şubat 2024 - 17:11

Sanatçı Salih Güney’in 27 yaşındaki torunu Can Işık vefat etti. Can Işık bir süredir kanser tedavisi görüyordu.

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Salih Güney’in torunu 27 yaşında vefat etti
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