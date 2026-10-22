Şafak Sezer’den Erdoğan açıklaması! Neden sevdiğini ilk kez anlattı

Ünlü komedyen ve oyuncu Şafak Sezer, katıldığı programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında yaptığı açıklamalarla gündeme geldi. Erdoğan’a duyduğu sempatinin nedenini anlatan Sezer’in sözleri dikkat çekti.

Nil Gülsüm’ün sunduğu programa konuk olan Şafak Sezer, sohbet sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik düşüncelerini paylaştı. Gülsüm’ün, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı niye seviyorsunuz?” sorusunu yanıtlayan ünlü komedyen, Erdoğan’ın kendisine karşı sergilediği tavrın samimi ve doğal olduğunu söyledi.

“Samimi ve doğal olduğu için”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a duyduğu sempatiyi açıklayan Şafak Sezer, “Samimi ve doğal olduğu için. Bize karşı çok doğal, nerede karşılaşsak aynı doğallığı devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Sezer’in açıklamaları kısa sürede gündem olurken, ünlü komedyenin geçmişte Erdoğan hakkında yaptığı değerlendirmeler de yeniden hatırlandı.

Geçmişte de övgü dolu sözler söylemişti

Şafak Sezer, daha önceki açıklamalarında Cumhurbaşkanı Erdoğan için “Dünyanın en güzel adamı. Allah uzun ömürler versin. Çok iyi bir insan. Desteği de var” sözlerini kullanmıştı.

Ünlü komedyen, geçmişte yaptığı bir başka açıklamada ise Erdoğan’ın kendisini şahsen tanımadığı dönemde bile filmlerine ilgi gösterdiğini anlatmıştı. Erdoğan’ın filmlerini istediğini ve izleyeceğini söylediğini aktaran Sezer, kendilerine gösterilen ilgiden memnuniyet duyduğunu dile getirmişti.

Şafak Sezer’in son açıklamaları, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkındaki önceki sözlerini de yeniden gündeme taşıdı.