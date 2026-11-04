“Sadece Alt Düzey Görevliler Değil!” Oktay Saral’dan Dikkat Çeken Çıkış

Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı görevinden geçtiğimiz günlerde ayrılan Oktay Saral, gündemdeki fon soruşturmasına ilişkin yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Sosyal medya hesabı üzerinden değerlendirmelerde bulunan Saral, vatandaşların birikimlerini kaybetmesine neden olan olayların tüm yönleriyle aydınlatılması gerektiğini belirterek sorumluların makam ve unvan ayrımı yapılmadan ortaya çıkarılmasını istedi.

Saral, fon sürecinde mağdur olan yatırımcıların haklarının korunması gerektiğini vurgularken, yalnızca alt düzey görevlilerin değil, büyük miktarda para elde ettiği öne sürülen kişilerin de mercek altına alınması gerektiğini ifade etti.

Oktay Saral’dan Fon Soruşturmasına Dikkat Çeken Açıklama

Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı görevinden ayrılmasının ardından açıklamalarını sürdüren Oktay Saral, X hesabından yaptığı paylaşımda vatandaşların yaşadığı mağduriyete dikkat çekti.

Fonlara yatırım yapan kişilerin, çeşitli kurumların kontrol ve denetiminden geçen bir sisteme güvenerek hareket ettiğini belirten Saral, yaşanan gelişmelerin kabul edilemez olduğunu dile getirdi. Vatandaşların piyasa riskini üstlenmiş olabileceğini ancak yatırdıkları paranın sistem içerisinde kilitli kalacağını önceden öngörmelerinin mümkün olmadığını savundu.

Saral’a göre, süreçte önceden bilgi sahibi olarak yatırımlarını çektiği iddia edilen kişilerin sorumluluğu, mağdur durumdaki yatırımcılara yüklenmemeli.

“Yatırımcı Sistemin Denetimine Güvenerek Parasını Yatırdı”

Açıklamasında yatırımcıların güven unsuruna dikkat çeken Saral, vatandaşların birikimlerini çeşitli kurumların kontrolü, denetimi ve imzasının bulunduğu bir yapıya güvenerek değerlendirdiğini belirtti.

Saral, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Vatandaşımız bu fonlara birçok kurumun kontrolü, denetimi ve imzası bulunan bir sisteme güvenerek yatırım yaptı. Piyasa riskini almış olabilir; ancak parasının içeride kilitli kalacağını kimse öngöremezdi. Önceden haberi olup sistemden çıkanların hesabı, yatırım yapan masum vatandaşa ödetilemez! Adaletin gereği açıktır: organize borsa dolandırıcılığı yapanlardan tahsilat yapılmalı, vatandaşın anaparası iade edilmelidir.”

“Sadece Alt Düzey Görevliler Değil, Milyarları Götürenler de Araştırılmalı”

Oktay Saral’ın açıklamalarında öne çıkan başlıklardan biri de soruşturmanın kapsamı oldu. Saral, yaşanan olayların yalnızca alt düzeyde görev yapan kişiler üzerinden değerlendirilmemesi gerektiğini savundu.

Büyük miktarda para elde ettiği iddia edilen kişilerin de ortaya çıkarılmasını isteyen Saral, sorumluların makamlarına, siyasi konumlarına veya sahip oldukları servete bakılmaksızın araştırılması gerektiğini ifade etti.

Saral, hukuki sürecin tüm bağlantıları kapsayacak şekilde yürütülmesinin önemine işaret ederek, vatandaşların zarar görmesine neden olan ilişkilerin açığa çıkarılması gerektiğini belirtti.

“Mağdur Yatırımcıların Anaparası İade Edilmeli”

Fon soruşturmasında mağduriyet yaşayan vatandaşların haklarının korunması gerektiğini vurgulayan Saral, yatırılan anaparanın geri ödenmesi çağrısında bulundu.

Yaşananların kamu kurumlarına duyulan güveni zedelediğini belirten Saral, bu güvenin yeniden sağlanabilmesi için sürecin şeffaf biçimde yürütülmesi gerektiğini savundu.

Saral’ın açıklamasına göre, adaletin sağlanması için sorumluluğu bulunan herkesin hukuk önünde hesap vermesi ve mağdur yatırımcıların zararlarının giderilmesi büyük önem taşıyor.

Oktay Saral’ın açıklamaları, fon soruşturmasında sorumluların kimler olduğunun ortaya çıkarılması ve yatırımcıların mağduriyetlerinin giderilmesi yönündeki tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.