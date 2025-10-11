Sabri Sarıoğlu boşanma iddialarına noktayı koydu!

Türk futbolunun tanınan isimlerinden Sabri Sarıoğlu, geçtiğimiz aylarda gündeme gelen boşanma iddialarına son noktayı koydu. Emekli futbolcu ve eşi Yağmur Sarıoğlu, sosyal medyadan paylaştıkları karelerle, çıkan haberlerin tamamen asılsız olduğunu bir kez daha gösterdi.

Boşanma iddiaları nasıl başladı?

Geçtiğimiz ağustos ayında bazı medya organlarında, Sabri Sarıoğlu ile eşi Yağmur Sarıoğlu’nun evliliklerini bitirme kararı aldığı yönünde haberler yer aldı. Haberlerde, Sarıoğlu’nun eşini aldattığı ve ilişki yaşadığı öne sürülen kadının hamile kaldığı, ardından kürtaj sürecinin aile içinde büyük bir kriz yarattığı iddia edilmişti.

Bu haberler, hem futbol camiasında hem de sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Hayranlar ve takipçiler, çiftin ilişkisi hakkında merak içinde yorumlar yaptı.

Yağmur Sarıoğlu’dan açıklama

Kaptan pilot olarak görev yapan Yağmur Sarıoğlu, çıkan iddialara dair sessizliğini bozdu ve yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Boşanma kararı kesinlikle yok. Eşimle aramızda hiçbir problem yok. Herkes hayatının bir döneminde böyle şeyler yaşar. Önemsiz. Hiçbir sıkıntımız yok. Çocuklarımızla mutluyuz. Ben Sabri’ye söylediğimde ‘bak çıkmış haber’ diye o da ‘2 gün okuma gözünü kapat’ dedi. O bile umursamıyor.”

Yağmur Sarıoğlu’nun bu sözleri, çiftin ilişkilerinde herhangi bir sorun olmadığını ve medyada yer alan haberlerin tamamen asılsız olduğunu ortaya koydu.

New York paylaşımıyla iddialara cevap

Sabri ve Yağmur Sarıoğlu, iddiaların ardından sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla da boşanma söylentilerini yalanladı. New York’a seyahat eden çift, birlikte çektikleri fotoğrafları takipçileriyle paylaşarak, hem tatillerinden kareler sundu hem de ilişkilerinin sağlam olduğunu gösterdi.

Paylaşımlarda çift, “Boşanmıyoruz” mesajını hem karelerle hem de samimi ifadelerle takipçilerine iletti. Fotoğraflar, kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü ve yorum yağmuruna tutuldu.

Hayranlardan destek mesajları

Sosyal medya kullanıcıları, çiftin paylaşımına yoğun ilgi gösterdi ve pek çok yorumda destek mesajları iletildi. Hayranlar, Sabri ve Yağmur Sarıoğlu’nun ilişkilerinin güçlü olduğunu vurgularken, medyada çıkan haberlerin yanlış olduğunu ifade etti.

Sabri Sarıoğlu’nun kariyeri ve aile hayatı

Sabri Sarıoğlu, futbol kariyerinde uzun yıllar Galatasaray’da forma giymiş ve Türk futbolunun önemli isimlerinden biri olarak öne çıkmıştı. Eşi Yağmur Sarıoğlu ile evlilikleri boyunca özel hayatlarını genellikle gözlerden uzak tutmayı başarmışlardı. Çiftin çocuklarıyla mutlu bir yaşam sürdükleri biliniyor.

Medya ve sosyal medya etkisi

Çiftin paylaşımları, hem medyada çıkan iddiaların doğruluğunu sorgulattı hem de sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Sabri ve Yağmur Sarıoğlu, bu paylaşımlarıyla, özel hayatlarına yönelik asılsız haberlerin önüne geçmeye çalıştı ve hayranlarına net bir mesaj verdi: “Boşanmıyoruz, mutluyuz.”