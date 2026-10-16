Saba Tümer’den Yıllar Sonra Gelen Aşk İtirafı! Eski Sevgilisinin Sözü Şaşkına Çevirdi

Kahkahası, enerjisi ve samimi tavırlarıyla tanınan ünlü sunucu Saba Tümer, konuk olduğu programda özel hayatına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Geçmişte yaşadığı ilişkileri anlatan Tümer, eski sevgililerinden birinin kendisine söylediği sözleri yıllar sonra ilk kez paylaştı. Ünlü sunucunun itirafları magazin gündeminde ilgi uyandırdı.

Ekranların sevilen isimlerinden Saba Tümer, yalnızca sunduğu programlarla değil, kendine özgü kahkahası ve dobra açıklamalarıyla da sık sık gündeme geliyor. Özel hayatını genellikle gözlerden uzak yaşamayı tercih eden 55 yaşındaki sunucu, bu kez geçmişte yaşadığı aşklara dair samimi açıklamalarıyla dikkat çekti.

Eski sevgilisinin sözlerini yıllar sonra anlattı

Geçmiş ilişkilerini değerlendiren Saba Tümer, o dönemlerde yaşadığı bazı olaylara bugün farklı bir gözle baktığını söyledi. İlişkilerinde zaman zaman karşı tarafı zorladığını kabul eden ünlü sunucu, eski sevgililerinden birinin kendisine söylediği çarpıcı cümleyi de paylaştı.

Tümer, eski sevgililerinden birinin kendisine, “Senin yüzünden psikiyatr oldum” dediğini anlattı. Bu söz, programda dikkat çeken anlardan biri oldu.

Ünlü sunucu, geçmişte yaşananları aktarırken konuyu kendi üslubuyla ve esprili bir dille ele aldı. İlişkilerinde yaşadığı deneyimleri geriye dönüp değerlendirdiğini belirten Tümer, eski aşklarından özür dilemeyi de ihmal etmedi.

“Özür diliyorum tüm aşklarımından”

Saba Tümer, geçmişteki davranışlarını bugün düşündüğünde kendisinin de şaşırdığı durumlar olduğunu ifade etti. Özellikle gezmeyi ve eğlenmeyi sevdiği dönemlerde, daha sakin bir yaşam isteyen sevgilileriyle anlaşmazlıklar yaşadığını anlattı.

Bu farklılıkların ilişkilerinde sorunlara neden olabildiğini dile getiren Tümer, geçmişte yaşananlara ilişkin esprili bir şekilde, “Özür diliyorum tüm aşklarımından” sözlerini kullandı.

Ünlü sunucunun bu açıklaması, hem geçmiş ilişkilerine yönelik bir değerlendirme hem de eski sevgililerine gönderme olarak yorumlandı.

Sevgilileriyle neden tatile çıkmadığını açıkladı

Saba Tümer’in programda paylaştığı bir diğer dikkat çekici ayrıntı ise tatil alışkanlıkları oldu. Ünlü sunucu, bugüne kadar hiçbir sevgilisiyle uzun bir tatile çıkmadığını söyledi.

Bunun nedenini de açıklayan Tümer, günlerce aynı ortamda biriyle birlikte kalma düşüncesinin kendisini tedirgin ettiğini belirtti. Bu sözleriyle ilişkilerindeki kişisel alan ve özgürlük anlayışına dair ipuçları verdi.

Geçmiş ilişkilerinden ders çıkardı

Yaşadığı ilişkilerin kendisine önemli deneyimler kazandırdığını ifade eden Saba Tümer, geçmişte yaptığı bazı şeyleri bugün farklı değerlendirdiğini dile getirdi. Zaman içinde ilişkiler konusunda daha fazla tecrübe kazandığını belirten sunucu, artık hangi davranışlardan kaçınması gerektiğini daha iyi bildiğini anlattı.

Saba Tümer’in yıllar sonra gelen aşk itirafı, eski sevgilisinden duyduğu çarpıcı söz ve geçmiş ilişkilerine yönelik samimi değerlendirmeleriyle magazin gündeminde konuşulmaya devam ediyor.