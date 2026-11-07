Saatlik 700 TL’den Başlıyor! Günlük Kiralık Evlerde Güvenlik Endişesi

Türkiye’de günlük ve saatlik kiralık evlere yönelik denetim tartışmaları büyüyor. İzin belgesi zorunluluğunun ardından sosyal medya ve WhatsApp grupları üzerinden sürdürülen kiralamalar yeni güvenlik sorunlarını beraberinde getiriyor. Saatlik kiraların 700 TL’den başladığı, günlük ücretlerin ise 4 bin TL’ye kadar çıktığı belirtilirken, gizli kamera vakaları özel hayatın gizliliğine ilişkin endişeleri artırıyor.

Günlük kiralık evlerde denetim sorunu büyüyor

Turizm amacıyla konut kiralamalarında izin belgesi zorunluluğu getirilmesinin ardından bazı işletmecilerin farklı yöntemlere yöneldiği belirtiliyor. Türkiye gazetesinden Kaan Zenginli’nin haberine göre, günlük kiralama faaliyetlerinin bir bölümü açık ilan platformları yerine Instagram, Facebook, TikTok ve mesajlaşma grupları üzerinden yürütülüyor.

Bu durum, hem vergi takibini hem de konutların denetlenmesini zorlaştırıyor. Kayıt dışı kiralamalar ise ekonomik sorunların yanı sıra güvenlik açısından da tartışma konusu oluyor.

Günlük kiralık konut sayısı 150 bine ulaşıyor

Sektör temsilcilerinin tahminlerine göre Türkiye genelindeki günlük kiralık konut sayısı yaklaşık 150 bin seviyesinde. Buna karşılık izin belgeli konutların sayısının bu rakamın oldukça altında kaldığı ifade ediliyor.

Özellikle WhatsApp ve Telegram grupları üzerinden müşteri bulunması, denetim mekanizmalarının dışında kalan kiralama faaliyetlerine ilişkin endişeleri artırıyor.

Saatlik kiralar 700 TL’den başlıyor

Saatlik kiralama modeli de dikkat çekiyor. Piyasadaki ilanlarda saatlik daire fiyatlarının 700 TL’den başladığı, günlük kiraların ise 4 bin TL’ye kadar yükseldiği belirtiliyor.

Konutların kısa aralıklarla farklı kişilere kiralanması, özellikle apartman ve site yönetimleri açısından sorun oluşturabiliyor.

Gizli kamera tehlikesi endişe yaratıyor

Günlük ve saatlik kiralık evlerle ilgili en önemli güvenlik başlıklarından biri de gizli kameralar. Konaklama amacıyla kullanılan dairelerde izinsiz görüntü kaydı alınması, bu görüntülerin saklanması veya başkalarıyla paylaşılması özel hayatın gizliliğini ihlal eden ciddi bir risk oluşturuyor.

Kimlik kontrolü yapılmadan müşteri kabul edildiğine ilişkin iddialar da güvenlik endişelerini artırıyor. Kontrolsüz kiralamalardan rahatsız olan bazı site sakinlerinin yönetime veya yetkililere başvurduğu, şikâyette bulunanların tehdit edildiğine yönelik iddiaların da bulunduğu aktarılıyor.

Günlük kiralık konut piyasasında denetim, kayıt dışılık ve özel hayatın korunması konuları yeniden gündemin üst sıralarına taşınmış durumda.