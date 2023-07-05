Rusya’dan ‘Tahıl Koridoru’ itirazı: ‘Sebep yok…’

Rusya Dışişleri Bakanlığı, 17 Temmuz’da sona erecek olan Tahıl Koridoru Anlaşması’nı uzatmak için bir sebep görmediğini duyurarak, “İçinde bulunulan koşullar dikkate alındığında söz konusu anlaşmayı uzatmak için sebep görülmemektedir” ifadesini kullandı.
Geçen yıl Türkiye ve Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde sağlanan ve daha sonra birkaç kez uzatılan anlaşma Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden güvenli şekilde ihraç edilmesini sağlıyor. Rusya ise söz konusu anlaşmayla garanti altına alınan, Rus tarım ürünleri ve gübresinin ihracatında sorunlar yaşandığını tekrarlayarak, sık sık söz konusu anlaşmadan çekileceğini belirtiyor.
BATI’NIN YAPTIRIMLARI NEDENİYLE RUSYA RAHATSIZ
Batı’nın Rusya’ya uyguladığı yaptırımlar nedeniyle ihracat konusunda sorunlar yaşadığını ifade eden Moskova, Ukrayna’yı da Rus kenti Tolyatti ile Odessa Limanı arasındaki amonyak ve gübre ikmalinde kullanılan boru hattını havaya uçurmakla suçluyor. Söz konusu boru hattı, Rusya’nın Ukrayna’ya açtığı savaşın başından beri kullanılmıyordu. Ancak Moskova, söz konusu hattı yeniden kullanıma açmayı planladığını iddia ediyor.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Batı’yı ayrıca Ukrayna tahılını fakir ve ihtiyaç sahibi Afrika ve Asya ülkeleri yerine, refah seviyesi yüksek ülkelere göndermekle de itham ediyor. Moskova’nın açıklamasına göre, Ukrayna tahılının sadece yüzde 2,6’sı fakir ülkelere ulaştırıldı. Yüzde 81’i ise yüksek veya orta gelirin üstünde ortalama kazanca sahip ülkelere yollandı.
UKRAYNA DA RUSYA’YI SUÇLUYOR
Ukrayna ise Rusya’yı 26 Haziran’dan beri tahıl taşıyan Ukrayna gemilerini kayda almayarak Tahıl Koridoru Anlaşması’nı işlemez hale getirmekle itham ediyor. Ukrayna Ulaştırma Bakanı Oleksandr Kubrakov, halen İstanbul Boğazı önünde 29 Ukrayna gemisinin bekletildiğini, 1 milyon 400 bin ton tahıl yüklü geminin, geçiş kontrolü yapılmadığı için yoluna devam edemediğini açıkladı.