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Rusya Ukrayna Savaşı için Kritik İddia! 16 Şubatta Bombardıman Başlıyor!

Rusya Ukrayna Savaşı için Kritik İddia! 16 Şubatta Bombardıman Başlıyor!
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12 Şubat 2022 - 11:55

Son dakika haberi: Rusya-Ukrayna gerilimi giderek tırmanıyor. Dün ABD ve Rusya’dan art arda yapılan açıklamalar sonrası tüm dünya, savaşın her an başlayabileceği endişesine kapıldı. ABD’nin ‘işgal her an başlayabilir’ açıklamasına Rusya’dan yayınlama gelse de Alman medyası savaş için 16 Şubat’ı yazdı. Haberde Putin’in kararlı olduğu belirtilirken, 4 gün sonra harekatın başlayacağı iddia edildi.

Son dakika: Rusya-Ukrayna krizi savaşa dönüşüyor… Tüm dünya gelişmeleri endişeyle takip ederken, dün yapılan açıklamalar ‘savaş kapıda’ yorumlarına neden oldu. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Çin Olimpiyatları bitmeden Rusya’nın Ukrayna’yı işgal edeceğini iddia etti. Beyaz Saray, ABD vatandaşlarının 24 ile 48 saat içinde Ukrayna’yı terk etmeleri için çağrı yaptı. Katıldığı bir röportajda ise ABD Başkanı Joe Biden, “Amerikalılar ve Ruslar birbirine ateş açarlarsa bu bir dünya savaşı olur” diye konuştu. Biden’ın bu sözleri ‘dünya savaşı’ endişesini daha da artırdı. Rusya ise tüm iddiaları yalanlasa da harekatın her an başlayabileceği belirtiliyor. Öte yandan Alman medyası Rusya’nın Ukrayna harekatı için net bir tarih bile verdi. Sayıları 30’u bulan Rus savaş gemileri Kırım’daki Sivastopol limanından bu sabah itibarıyle ayrıldı, Ukrayna’nın başkenti Kiev’den ise hem Amerikalı hem de Rus diplomatlar tahliye ediliyor.

ABD: 48 SAAT İÇİNDE HER ŞEY OLABİLİR

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, “Washington, Putin’in Ukrayna’yı günler içinde işgal edeceğine inanıyor. Çıkabiliyorken Ukrayna’dan çıkın çünkü ABD bir kurtarma operasyonu düzenlemeyecek” dedi. Sullivan, “Şurada açık olmak istiyoruz. Ukrayna’da bulunan herhangi bir ABD’li bir an önce önce ülkeden çıkmalı çünkü gelecek 24 saat ile 48 saat arasında her şey olabilir” dedi.

Avrupa Birliği ise, Ukrayna’daki diplomatik temsilciliğinde yer alan ve zorunlu görevi olmayanların ülkeden ayrılmasına karar verdi. Fakat AB’nin bütün personel ve diplomatları geri çekmemesi dikkat çekti.

RUSYA’DAN AÇIKLAMA: BATI KUMPAS BAŞLATTI

Rusya Dışişleri Bakanlığı, birçok ülkeden gelen açıklamalara yanıt vererek “Rusya’nın güvenlik garantileri konusundaki haklı taleplerini itibarsızlaştırmak için Moskova’ya karşı koordineli enformasyon saldırısı gerçekleştiriliyor” dedi.

Moskova açıklamasının devamında şunları ifade etti:

“Batılı ülkelerin yetkilileri ve medyası, Ukrayna çevresindeki yapay gerilimi tırmandırmak için kumpas başlattılar.”

ABD’DEN ASKER TAKVİYESİ

Bölgede bu gelişmeler yaşanırken Washington yönetimi de olası bir Rusya işgaline karşı harekete geçtİ Üst düzey ABD’li bir yetkili Reuters’a konuşarak bölgeye takviye asker gönderme kararı alındığını duyurdu.

Washington yönetimi, Polonya’ya birkaç gün içinde 3 bin takviye asker gönderileceğini belirtirken “ihtiyaç olması durumunda” 8500 askerin de Avrupa’ya gönderilebileceğini duyurdu.

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