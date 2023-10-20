Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Rusya: sivillere saldırıyı kınıyoruz

Rusya: sivillere saldırıyı kınıyoruz
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
TÜM YAZILARI
3 views
20 Ekim 2023 - 15:59

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Aleksey Zaytsev, İsrail’in Gazze’deki Rum Ortodoks Kilisesi’ne düzenlediği saldırıya ilişkin, “Sivil hedeflere hangi taraftan olursa olsun saldırı yapılmasını kategorik olarak reddediyoruz, doğal olarak kınıyoruz.” dedi.

Zaytsev, haftalık basın toplantısında AA muhabirinin İsrail’in Gazze Şeridi’nde yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı tarihi Rum Ortodoks Kilisesi’ne düzenlediği saldırıyı nasıl karşıladıklarına ilişkin sorusunu cevapladı.

Konunun soruşturulacağı gerçeğinden yola çıktıklarını belirten Zaytsev, “Sivil hedeflere hangi taraftan olursa olsun saldırı yapılmasını kategorik olarak reddediyoruz, doğal olarak kınıyoruz.” ifadesini kullandı.

“ABD, ÇEYREK ASIRDIR NÜKLEER DENEME YASAĞI ANTLAŞMASI’NI ONAYLAMIYOR”

Rusya’nın Kapsamlı Nükleer Deneme Yasağı Antlaşması’nın (CTBT) onayını iptal etme çalışmasıyla ilgili soruyu da yanıtlayan Zaytsev, “Mesele şu ki Rusya, mevcut jeopolitik durumda bu antlaşmayla ilgili olarak ülkemizle ABD arasında gelişen yaklaşımlardaki dengesizliği kabul edilemez buluyor. Amerikalılar, neredeyse çeyrek asırdır antlaşmayı onaylamaktan kaçınıyor. Bu, sonsuza kadar devam edemez. Rusya’nın CTBT’nin onayını iptal etme beklentisi, mevcut eşitsizliği düzeltmeyi amaçlıyor.” şeklinde konuştu.

“BÖLGEDEKİ ASKERİ VARLIĞIN ARTMASI, ÇATIŞMA RİSKİNİ DE BERABERİNDE GETİRİR”

İsrail-Filistin çatışması sürerken ABD ve İngiltere’nin bölgedeki askeri varlığını arttırmasına ilişkin değerlendirmede bulunan Zaytsev, bölgedeki yabancı askerlerin çoğalmasının doğal olarak çatışmanın artması riskini de beraberinde getireceğini söyledi.

Gazze Şeridi çevresindeki çatışmaya doğrudan veya dolaylı dahil olan farklı taraflarca, silahlı çatışmanın komşu ülkelere ve hatta tüm bölgeye yayılmasıyla ilgili kışkırtıcı açıklamalar yapıldığına dikkati çeken Zaytsev, bunun durumu iyileştirmeye ve barışa ulaşmaya yönelik en kısa yol arayışına katkı sağlamayacağını vurguladı.

Orta Doğu ihtilafının Filistin-İsrail müzakerelerinin başlatılması yoluyla siyasi ve diplomatik çözümünden yana olduklarının altını çizen Zaytsev, uluslararası hukuk temelinde bağımsız bir Filistin devletinin kurulması gerektiğini ancak böyle bir çözümün şiddetin tekrarlanmasını önleyeceğini sözlerine ekledi.

İsrail’in dün akşam Gazze’deki Rum Ortodoks Kilisesi’ne düzenlediği saldırıda 16 kişi hayatını kaybetmişti.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İsrail’de hayatını kaybeden ABD’li sayısı 32’ye yükseldiİsrail’de hayatını kaybeden ABD’li sayısı 32’ye yükseldi
Irak’ta ABD askerlerinin bulunduğu üsse saldırıIrak’ta ABD askerlerinin bulunduğu üsse saldırı
AB ‘vize serbestisi’ politikasını sertleştiriyor!AB ‘vize serbestisi’ politikasını sertleştiriyor!
Putin’den ABD’ye vururuz mesajı. Füzeler uçak gemilerini hedef aldıPutin’den ABD’ye vururuz mesajı. Füzeler uçak gemilerini hedef aldı
Biden İsrail sorusuna cevap veremediBiden İsrail sorusuna cevap veremedi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İmamoğlu ve Yavaş ilk kez karşı karşıya
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İsrail’den tartışma yaratacak tampon bölge adımı!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Elazığ’da hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Erkek arkadaşı tarafından katledilen Beyzanur, toprağa verildi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Mahkemeden Reha Muhtar’a adli tıbba sevk kararı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Rusya: sivillere saldırıyı kınıyoruz
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Fenerbahçe Erden Timur için TFF’ye başvurdu.
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ataşehir’de yangın
GÜNLÜK HABER AKIŞI
ABD’nin İsrail’e yapacağı yardımın miktarı belli oldu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İstanbul’da Pazar günü bu yollar kapalı olacak!
SON DAKİKA HABERLERİ
Malatya’da depremEkim 20, 2023-12:18 pm
Irak’ta ABD askerlerinin bulunduğu üsse saldırıEkim 20, 2023-9:55 am
Dolar ve euroda hareketlilik devam ediyorEkim 20, 2023-9:49 am
İstanbul’daki FETÖ operasyonuna 21 kişi yakalandıEkim 20, 2023-9:39 am
Hatay’da camii çöktüEkim 20, 2023-9:27 am
4 ilde uyuşturucu baskını: Gözaltılar varEkim 20, 2023-9:20 am
Akaryakıta zam geliyor! Araç sahipleri dikkat!Ekim 20, 2023-9:09 am
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Anadolu Efes EuroLeague Final Four’da finale yükseldi!
Sivasspor – Kayserispor kupa finalinde seramoniye damga vuran olay!
Fiyatlar tırmanışa geçti: Altında 2 çarpan etkisi!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !