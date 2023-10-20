Rusya: sivillere saldırıyı kınıyoruz

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Aleksey Zaytsev, İsrail’in Gazze’deki Rum Ortodoks Kilisesi’ne düzenlediği saldırıya ilişkin, “Sivil hedeflere hangi taraftan olursa olsun saldırı yapılmasını kategorik olarak reddediyoruz, doğal olarak kınıyoruz.” dedi.