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“Ruhun Duymaz” Dizisinin Heyecan Verici Detayları Ortaya Çıktı: Başrollerde Burcu Özberk ve Şükrü Özyıldız!

“Ruhun Duymaz” Dizisinin Heyecan Verici Detayları Ortaya Çıktı: Başrollerde Burcu Özberk ve Şükrü Özyıldız!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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06 Temmuz 2023 - 19:36

Fox TV’de yayımlanacak olan ve 17 Haziran’da sete çıkan O3 Medya imzalı “Ruhun Duymaz” dizisi için heyecan dorukta! Başrollerde Burcu Özberk ve Şükrü Özyıldız’ın yer aldığı dizi, Aytaç Çiçek’in yönetmenliğinde izleyicilerle buluşacak. Dizide, suç şebekesini çökertmeye çalışan gizli bir teşkilatın maceraları anlatılacak. Oyuncu kadrosunda Tuğrul Tülek, Aslı Sümen, Ilgaz Kaya, Ülkü Duru, Şehsuvar Aktaş, Zuhal Gencer ve Mert Öner gibi yetenekli isimler de yer alacak.

Diziye son olarak Burak Acar da katıldı. Daha önce “Aldatmak” dizisinde Mesut karakteriyle beğeni toplayan Acar, “Ruhun Duymaz”da gizli ajan Melih’i canlandıracak.

“Ruhun Duymaz” dizisi, yaz aylarında izleyicilerle buluşacak ve merakla beklenen bir yapım olacak. Başrollerdeki Burcu Özberk’in, güneşli havanın keyfini yatında güneşlenirken çekilen görüntüleri ise dikkat çekiyor. İşte o enfes görüntüler, yazın enerjisiyle birlikte izleyicileri heyecanlandırıyor

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