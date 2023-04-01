RTÜK’ten ‘Kızılcık Şerbeti’ dizisine ceza! 5 hafta yayınlanmayacak!

Show TV ekranlarında izleyicilerle buluşan ‘Kızılcık Şerbeti’ dizisi geçtiğimiz haftalarda yayınlanan bölümündeki kadına şiddet sahnesi nedeniyle ceza aldı. RTÜK’ün kararına göre diziye 5 hafta durdurma ve 1.5 milyon TL’lik para cezası verildi.
Yayın durdurma cezası kararı Show TV’ye tebliğ edildi. Kanal pazartesi günü karara karşı itiraz hakkını kullanacak. İtiraz talebi olumsuz sonuçlanırsa, 7 Nisan tarihinden itibaren 5 hafta boyunca ‘Kızılcık Şerbeti’ dizisi ekrana gelemeyecek.
Mahkeme RTÜK’ün kararı doğrultusunda hüküm belirtse bile sürecin tamamlanmasına kadar dizinin iki ya da üç bölüm daha yayınlanması bekleniyor.
Ne olmuştu?
Başrollerini Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya, Barış Kılıç, Sibel Taşçıoğlu, Settar Tanrıöğen ve Ceren Karakoç’un üstlendiği dizinin geçtiğimiz haftalarda yayınlanan bölümünde zorla evlendirilen Nursema karakteri, evlendiği erkek tarafından camdan aşağı atıldı. Sahnenin kısa sürede sosyal medyada gündem olmasıyla izleyiciler diziye tepki gösterdi.