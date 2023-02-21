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Robert Lewandowskı, Barcelona’ya çabuk alıştı

Robert Lewandowskı, Barcelona’ya çabuk alıştı
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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21 Şubat 2023 - 11:59

Barcelona’nın Polonyalı forveti Robert Lewandowski, ilk sezonunu yaşadığı İspanyol ekibiyle çıktığı 29 maçta 24 gol, 6 asistlik performans sergiledi.

İspanya La Liga’da liderlik koltuğunda oturan Barcelona’da Polonyalı futbolcu Robert Lewandowski, bu sezon takımının gol yükünü çekiyor.

Sezon başında Alman Bundesliga ekibi Bayern Münih’ten 50 milyon Euro’ya transfer edilen Lewandowski, Barcelona formasıyla çıktığı 29 maçta 24 gol, 6 asistlik performansa imza atarak, bordo-lacivertlilerin en golcü ismi olmayı başardı.

Ligde oynadığı 19 maçta 15 gol kaydeden tecrübeli futbolcu, bu istatistikle gol krallığı yarışının da zirvesinde yer aldı.

34 yaşındaki forvet, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 5 kez, İspanya Kral Kupası ve İspanya Süper Kupası’nda ise 2’şer kez fileleri havalandırdı.

 

Robert Lewandowski, Barcelona’ya çabuk alıştı

Son 11 sezonda 25 gol barajını aştı

 

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2010-2011 sezonunda Lech Poznan’dan Borussia Dortmund’a transfer olan Lewandowski, Alman temsilcisinde oynadığı ilk sezonunu 9 golle tamamlamıştı.

Polonyalı futbolcu, 2011 yılının ardından sahaya çıktığı tüm sezonlarda 25 gol barajını geçmeyi başardı.

Tecrübeli isim, geçtiğimiz sene Bayern Münih formasıyla 50 gole ulaşmıştı.

 

Robert Lewandowski, Barcelona’ya çabuk alıştı

Bu haber www.hurriyet.com.tr den alınmıştır.

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