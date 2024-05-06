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Ricardo Quaresma İstanbul’da

Ricardo Quaresma İstanbul’da
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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06 Mayıs 2024 - 16:04
Beşiktaş’ın efsane futbolcusu Ricardo Quaresma, İstanbul’a geldi.

Eski Beşiktaşlı futbolcu Ricardo Quaresma ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

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”İSTANBUL’A GERİ DÖNDÜM”
Temmuz 2022’den bu yana kulüpsüz olan Quaresma, sosyal medyadan bir paylaşımda bulundu.

Portekizli yıldız, yaptığı paylaşımda ”İstanbul’a geri döndüm” ifadelerini kullandı.

Beşiktaşlı taraftarlar, bu paylaşıma yorum yağdırırken, gönderi binlerce beğeni aldı.

Taraftarlar Beşiktaş’a geri dön, seni çok özledik, Hoşgeldin, Keşke hiç gitmesen, tarzında yorumlar yaptı.

İşte Quaresma’nın yaptığı paylaşım;

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YENİ İMAJI İLE DİKKAT ÇEKTİ
Ricardo Quaresma, Aralık 2023’te Türkiye’ye gelip saç ektirmişti.

Quaresma’nın yeni imajı da dikkat çekti.

Yeni hali futbolseverlerden tam not aldı.

BEŞİKTAŞ KARİYERİ
Beşiktaş formasıyla 227 resmi maça çıkan Quaresma, bu maçlarda 38 gol atarken 77 asist yaptı.

40 yaşındaki futbolcu, 2010-2012 ve 2016-2020 sezonları arasında Beşiktaş formasını terletti.

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