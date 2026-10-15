Reytinglerde Fenerbahçe Fırtınası! Üç Kategoride de Zirveye Yerleşti

14 Ekim Çarşamba günü televizyon ekranlarında yayınlanan yapımların reyting sonuçları belli oldu. Gecenin en çok izlenen yayını, TRT 1 ekranlarında futbolseverlerle buluşan Aston Villa-Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşması oldu. Mücadele, Total, AB ve ABC1 izleyici gruplarının tamamında ilk sıraya yerleşerek reyting yarışına damga vurdu.

Diziler ile spor yayınlarının kıyasıya rekabet ettiği gecede, Show TV’nin yeni yapımlarından “Sevdan Bir Ateş” ikinci sırada yer alırken NOW TV’de yayınlanan “Yeraltı” üçüncü oldu. Üç farklı izleyici kategorisinde de aynı sıralamanın oluşması, gecenin dikkat çeken ayrıntıları arasında yer aldı.

Reyting Yarışında Fenerbahçe Zirveye Yerleşti

14 Ekim akşamı TRT 1’de yayınlanan Aston Villa-Fenerbahçe karşılaşması, televizyon izleyicilerinin en çok takip ettiği yayın oldu. Avrupa arenasında oynanan mücadele, yalnızca futbolseverlerin değil, reyting sıralamasının da odağına yerleşti.

Karşılaşmanın Total, AB ve ABC1 kategorilerinde birinci olmasıyla TRT 1 gecenin zirvesini elde etti. Böylece futbol karşılaşması, aynı gün ekrana gelen dizileri geride bırakarak üç grupta da liderliğini ilan etti.

Total Grubunda İlk Üç Sıra Belli Oldu

Total izleyici grubunda Aston Villa-Fenerbahçe karşılaşması ilk sırada yer aldı. Show TV’de yayınlanan “Sevdan Bir Ateş” ikinci olurken NOW TV’nin dizisi “Yeraltı” üçüncü sıraya yerleşti.

Total reyting sıralaması:

Aston Villa-Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşması – TRT 1 Sevdan Bir Ateş – Show TV Yeraltı – NOW TV

AB Grubunda da Değişen Bir Şey Olmadı

AB kategorisinde de izleyicilerin tercihi değişmedi. TRT 1’de yayınlanan Aston Villa-Fenerbahçe mücadelesi ilk sırayı alırken “Sevdan Bir Ateş” ikinci, “Yeraltı” ise üçüncü oldu.

Dizilerin kendi arasındaki sıralaması da Total grubuyla aynı şekilde gerçekleşti. Böylece futbol karşılaşması, AB kategorisinde de gecenin en çok izlenen yayını olarak kayıtlara geçti.

AB reyting sıralaması:

Aston Villa-Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşması – TRT 1 Sevdan Bir Ateş – Show TV Yeraltı – NOW TV

ABC1 Kategorisinde de Zirve Değişmedi

Gecenin üçüncü önemli reyting kategorisi olan ABC1 grubunda da ilk üç sıra değişmedi. Aston Villa-Fenerbahçe karşılaşması birinci olurken “Sevdan Bir Ateş” ikinci, “Yeraltı” üçüncü sırada yer aldı.

Üç kategorinin tamamında aynı yapımların aynı sıralamayla ilk üçe girmesi, 14 Ekim gecesinin öne çıkan sonuçlarından biri oldu.

ABC1 reyting sıralaması:

Aston Villa-Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşması – TRT 1 Sevdan Bir Ateş – Show TV Yeraltı – NOW TV

Diziler Arasındaki Yarışta “Sevdan Bir Ateş” ve “Yeraltı” Öne Çıktı

Futbol karşılaşmasının zirvede yer aldığı gecede diziler arasındaki rekabet de dikkat çekti. Show TV’nin “Sevdan Bir Ateş” dizisi üç kategoride de ikinci sırada bulunurken NOW TV’nin “Yeraltı” dizisi üçüncülüğü elde etti.

Her iki yapım da Total, AB ve ABC1 gruplarında aynı sıralamayı korudu. Böylece 14 Ekim Çarşamba gününün reyting tablosunda zirvenin sahibi futbol karşılaşması olurken, diziler arasındaki sıralama da netleşti.

14 Ekim Reyting Sonuçları Gündem Oldu

Televizyon ekranlarında spor yayınları ile dizilerin karşı karşıya geldiği gecede, Aston Villa-Fenerbahçe mücadelesinin üç kategoride birden birinci olması öne çıkan gelişme oldu.

TRT 1’in futbol yayını zirvede yer alırken Show TV’nin “Sevdan Bir Ateş” ve NOW TV’nin “Yeraltı” yapımları ilk üçteki yerlerini aldı. 14 Ekim Çarşamba gününe ait reyting sonuçları, televizyon izleyicilerinin tercihlerini ortaya koyarken gecenin kazananını da belirledi.