Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Resmi ilan fiyat tarifesi değişti

Resmi ilan fiyat tarifesi değişti
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
TÜM YAZILARI
3 views
29 Aralık 2023 - 10:09
Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı’na göre; gazetelerdeki resmi ilanların yayım ücretleri değişti. 1 Ocak 2024’te yürürlüğe girecek söz konusu tarifede belirtilen ücretlere KDV’nin ise dahil edilmeyeceği belirlendi.Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı’na göre, gazetelerde resmi ilanların yayım ücreti, gazetelerin sayfa düzenleri esasını teşkil eden sütun boyu üzerinden bir santimetrelik ölçüm ile elde edilen sütun-santim birimi esas alınarak belirlenecek.

İnternet haber sitelerinde resmi ilanların yayım ücreti ise bir santimetre boy 3,4 santimetre en olmak üzere 1 kutu alan esas alınarak hesap edilecek.

İlan metinlerinin dizgisinde “Arial” yazı karakteri kullanılmasına, metinlerin yazı karakterinin 10 punto olmasına, 5 santimetrelik kısımda en az 12 satır yazı bulunmasına, tek sütun ve bir kutu genişliği 3,4 santimetre, ilanlar başlıklarının 16 punto olmasına karar verildi. Öte yandan ilan başlığı ile ilan metni arası 3 milimetre, ilan çerçeve kalınlığının 0,5 milimetre, ilan metni ile çerçeve arasındaki boşlukların 3 milimetre, kelime araları bir boşluk karakteri olması gerekecek.

YAYIM ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

Resmi ilanların bir santimetresinin tek sütundaki ve bir kutudaki yayım ücreti, günlük fiili satış ortalaması 50 binin altındaki gazeteler ve Resmi İlan ve Reklam Yönetmeliği’ne göre 1, 2, 3, 4 ve 5. kategoride bulunan internet haber siteleri için 140 lira olurken, günlük fiili satış ortalaması 50 binin üzerindeki gazeteler ve aynı yönetmeliğin genel kategorisindeki internet haber siteleri için 170 lira olacak.

1 Ocak 2024’te yürürlüğe girecek söz konusu tarifede belirtilen ücretlere KDV dahil edilmemesi kararlaştırıldı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Aydın’da operasyon ’40 bin makaron ele geçirildi’Aydın’da operasyon ’40 bin makaron ele geçirildi’
Uzman isim, göz sağlığı ile ilgili yanlış bilinenleri anlattıUzman isim, göz sağlığı ile ilgili yanlış bilinenleri anlattı
Heyelan iki şehrin bağlantısını kesti 3 kişiyi yaraladıHeyelan iki şehrin bağlantısını kesti 3 kişiyi yaraladı
Soba kullananlar dikkat: uzmanlar uyardıSoba kullananlar dikkat: uzmanlar uyardı
Kontrolünü kaybedip EDS direğine çarpan sürücü yaşamını yitirdiKontrolünü kaybedip EDS direğine çarpan sürücü yaşamını yitirdi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
PKK’nın Tabka sorumlusu öldürüldü
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Aydın’da operasyon ’40 bin makaron ele geçirildi’
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Resmi ilan fiyat tarifesi değişti
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Uzman isim, göz sağlığı ile ilgili yanlış bilinenleri anlattı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
29 Aralık altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Heyelan iki şehrin bağlantısını kesti 3 kişiyi yaraladı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Teleferikte mahsur kalan 19 kişi saatler sonra kurtarıldı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Soba kullananlar dikkat: uzmanlar uyardı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Kontrolünü kaybedip EDS direğine çarpan sürücü yaşamını yitirdi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Dolarda yeni rekor: Zirveyi gördü!
SON DAKİKA HABERLERİ
Resmi ilan fiyat tarifesi değiştiAralık 29, 2023-10:09 am
29 Aralık altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?Aralık 29, 2023-10:07 am
Heyelan iki şehrin bağlantısını kesti 3 kişiyi yaraladıAralık 29, 2023-10:06 am
Dolarda yeni rekor: Zirveyi gördü!Aralık 29, 2023-10:00 am
Avrupa Merkez Bankası üyelerinden 2024’te indirim beklemeyin uyarısıAralık 29, 2023-9:45 am
Hepiniz bu kuralı çiğniyorsunuz. Cezası 4 bin 800 TLAralık 29, 2023-9:45 am
Çalışan emekliler bekliyordu!Aralık 29, 2023-9:42 am
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Anadolu Efes EuroLeague Final Four’da finale yükseldi!
Sivasspor – Kayserispor kupa finalinde seramoniye damga vuran olay!
Fiyatlar tırmanışa geçti: Altında 2 çarpan etkisi!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !