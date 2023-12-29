Resmi ilan fiyat tarifesi değişti

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı’na göre; gazetelerdeki resmi ilanların yayım ücretleri değişti. 1 Ocak 2024’te yürürlüğe girecek söz konusu tarifede belirtilen ücretlere KDV’nin ise dahil edilmeyeceği belirlendi.Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı’na göre, gazetelerde resmi ilanların yayım ücreti, gazetelerin sayfa düzenleri esasını teşkil eden sütun boyu üzerinden bir santimetrelik ölçüm ile elde edilen sütun-santim birimi esas alınarak belirlenecek.

İnternet haber sitelerinde resmi ilanların yayım ücreti ise bir santimetre boy 3,4 santimetre en olmak üzere 1 kutu alan esas alınarak hesap edilecek.

İlan metinlerinin dizgisinde “Arial” yazı karakteri kullanılmasına, metinlerin yazı karakterinin 10 punto olmasına, 5 santimetrelik kısımda en az 12 satır yazı bulunmasına, tek sütun ve bir kutu genişliği 3,4 santimetre, ilanlar başlıklarının 16 punto olmasına karar verildi. Öte yandan ilan başlığı ile ilan metni arası 3 milimetre, ilan çerçeve kalınlığının 0,5 milimetre, ilan metni ile çerçeve arasındaki boşlukların 3 milimetre, kelime araları bir boşluk karakteri olması gerekecek.

YAYIM ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

Resmi ilanların bir santimetresinin tek sütundaki ve bir kutudaki yayım ücreti, günlük fiili satış ortalaması 50 binin altındaki gazeteler ve Resmi İlan ve Reklam Yönetmeliği’ne göre 1, 2, 3, 4 ve 5. kategoride bulunan internet haber siteleri için 140 lira olurken, günlük fiili satış ortalaması 50 binin üzerindeki gazeteler ve aynı yönetmeliğin genel kategorisindeki internet haber siteleri için 170 lira olacak.

1 Ocak 2024’te yürürlüğe girecek söz konusu tarifede belirtilen ücretlere KDV dahil edilmemesi kararlaştırıldı.