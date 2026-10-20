Resmi Gazete’de Gece Yarısı Kararları! İki Kurum Başkanına Görevden Alma

Resmi Gazete’nin 19 Ekim 2026 tarihli sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararlarıyla kamu kurumlarının üst yönetimlerinde dikkat çeken değişikliklere gidildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasını taşıyan kararlar kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Mahmut Sütcü görevden alındı.

Sütcü’nün görevden alınmasına ilişkin kararda, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 119’uncu maddesi, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 35’inci maddesi ve 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 2’nci maddesi dayanak gösterildi.

Aynı Resmi Gazete’de yayımlanan diğer kararlarla Hazine ve Maliye Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunda da önemli görev değişiklikleri gerçekleştirildi.

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığına Kutluhan Taşkın atandı

2026/347 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararıyla Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığı görevine Kutluhan Taşkın getirildi. Atamanın, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin ilgili maddeleri kapsamında gerçekleştirildiği bildirildi.

Söz konusu atama, ekonomi yönetimindeki üst düzey kadro değişikliklerinin önemli başlıklarından biri oldu.

Gelir İdaresi Başkanlığında üst düzey atamalar

Resmi Gazete’de yayımlanan 2026/348 sayılı kararla Gelir İdaresi Başkanlığında açık bulunan bazı görevlere yeni atamalar yapıldı.

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Şinasi Candan, Gelir İdaresi Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.

Aynı göreve Hazine ve Maliye Bakanlığı Teftiş Başkanı Kaan Kasım ile Gelir İdaresi Daire Başkanları Zekai Çenge, Hüseyin Azılı ve Ferhat Dinçer de atandı.

Yayımlanan kararlarla Gelir İdaresi Başkanlığının üst yönetim kadrosunda yeni bir yapılanmaya gidilmiş oldu.

Kamu Gözetimi Kurulu Başkanı İbrahim Ömer Gönül de görevden alındı

Kamu kurumlarındaki değişiklikler SPK ile sınırlı kalmadı. Resmi Gazete’de yayımlanan 2026/351 sayılı kararla Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu Başkanı İbrahim Ömer Gönül de görevden alındı.

Kararda, 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin ilgili hükümleri ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 2’nci maddesi dayanak olarak gösterildi.

Ekonomi yönetiminde dikkat çeken değişim

Resmi Gazete’de yayımlanan kararlarla SPK ve Kamu Gözetimi Kurulu başkanlıklarında görevden almalar gerçekleştirilirken, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Gelir İdaresi Başkanlığında yeni görevlendirmeler yapıldı.

Kararlar, ekonomi ve mali yönetim alanındaki üst düzey kadrolarda dikkat çeken değişiklikler olarak öne çıktı.