Rent A Car’cılar Şaşırdı !

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Son zamanlarda gündem olan, Turistlerin taksiciler tarafından fahiş fiyatlarla ceplerindeki dolarların elinden alındığı duruma Rentacar’cılar da ortak olmuş durumdadır. Trabzon Havalimanında ve www.trabzonkiralama.com internet sitesiyle faaliyet gösteren faaliyet gösteren T-TAV PAZ.İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ Ünvanlı firma oto kiralama hizmeti adı altında Arap VE Yerli turistlerin fahiş rakamlarla ceplerindeki paralarını almaktadır . Trabzon’daki Arap turist yoğunluğunu fırsata çevirmişlerdir. Basit niteliklere sahip bir aracı dahi yüksek bedeller üzerinden dolar bazlı kiralamakta ve araçların teslimi sırasında küçük bir çizik için dahi 100 – 150 dolar üzerinden hesap çıkarmaktadırlar. Aynı şekilde yerli turistlere de fahiş miktarlarda araç kiralamaktadır. Hava limanında bulunan diğer tüm kiralama firmalarına kıyasla daha yüksek fiyat vermektedirler. Araç olmaması sebebi ile turistler araç kiralamak zorunda kalmakta fiyatların yüksek olmasından şikayetçi olduklarında ise ‘’serbest piyasa ister kirala ister kiralama’’ şeklinde kötü niyetlerini açıkça ortaya koymaktadırlar.