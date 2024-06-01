Refah hayalet kente döndü! Bir milyon kişi göç etmek zorunda kaldı

İsrail saldırıları nedeniyle Refah hayalet kente dönüştü. Tankların Refah’a girmesinden bu yana bir milyon kişinin bölgeyi terk ettiği bildiriliyor. İsrail’in son dönemlerde Refah ve Gazze’ye yönelik saldırıları, bölgede ciddi insani krizlere neden oldu.
Gazze‘nin güneyindeki Refah kentinde çatışmalar şiddetlendi. Kentin orta ve batı kesiminden çatışma haberleri geliyor. Haberler, İsrail’in, operasyonu genişlettiğine işaret ediyor.
İsrail‘in saldırılarının ardından Gazze Şeridi’nin güneyindeki Refah kentinden çok sayıda Filistinli göç etmek zorunda kaldı. Göç sonrası Cadde ve sokaklar boş kaldı, Refah hayalet kente döndü.
Birleşmiş Milletler verilerine göre 7 Mayıs öncesi 1 milyon 400 Gazze’li Refah’a sığınmıştı.
Tankların Refah’e girmesinden bu yana bir milyonunun bölgeyi terk ettiği belirtiliyor.
NE OLMUŞTU?
İsrail’in son dönemlerde Refah ve Gazze’ye yönelik saldırıları, bölgede ciddi insani krizlere neden oldu. Bu saldırılar, İsrail ile Hamas arasındaki gerilimin artmasıyla başladı. İsrail, Hamas’ın roket saldırılarına karşılık verdiğini belirtirken, saldırılar sivil yerleşim alanlarını da etkiledi. Birçok sivil hayatını kaybetti veya yaralandı.
Uluslararası toplum, artan şiddet nedeniyle endişelerini dile getirirken, taraflara itidal çağrısında bulundu. Bölgedeki insani yardımların ve temel ihtiyaçların karşılanmasında ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Kalıcı barış ve çözüm için diplomatik çabaların artırılması gerektiği vurgulanıyor.