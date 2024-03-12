Rasim Ozan Kütahyalı’nın cezası düşürüldü! Mahkemeden dikkat çeken karar…

Boşnaklara hakaret ettiği için 10 ay hapis cezası alan Rasim Ozan Kütahyalı, karara itiraz etti. Yeniden yargılanan Rasim Ozan Kütahyalı’nın cezası 7 ay 15 güne düştü. Mahkeme, “Olumlu kanaat oluşturmadığı” için cezayı ertelemedi.
Rasim Ozan Kütahyalı, Beyaz TV’de 19 Aralık 2017 tarihinde yayınlanan bir programda Boşnaklara hakaret etmişti. Ardından Kütahya Barosu, CHP’li İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, MHP Milletvekili Saffet Sancaklı, Bosna Kültür ve Yardımlaşma Derneği, eski İBB Meclis Üyesi Hüseyin Sağ ile eski Şahinbey Belediye Meclisi’nin Meclis Üyesi CHP’li Uğur Kalkan’ın da aralarında yer aldığı onlarca kişi suç duyurusunda bulunmuştu. Kütahyalı hakkında İstanbul 27. Asliye Ceza Mahkemesi’nde “halkın bir kesimini sosyal, sınıf, din, mezhep, cinsiyet bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama” suçundan dava açılmıştı.
Kütahyalı savunmasında, “Ekranlardan uzağım. Tüm gelirimi kaybettim. Çok üzüldüm. Özellikle Bosna’ya ve Boşnaklara özel bir sempatim var. Hayatımda en çok gittiğim şehir Saraybosna’dır. Ekşi Sözlük’te gördüğüm ne anlama bilmediğim bir sözü şuursuzca söyledim” demişti.
2019’da davayı karara bağlayan mahkeme, Kütahyalı’ya 10 ay hapis cezası verdi ve iyi hal indirimi de uygulamadı. Mahkeme, Kütahyalı’nın bir daha suç işlemeyeceği yönünde kanaat oluşturmadığından hapis cezasının ertelenmesine yer olmadığına da karar verdi.
Birgün’den İsmail Arı’nın aktardığına göre, Kütahyalı bu karara itiraz etti ve karar bozuldu. Kütahyalı’nın yeniden yargılandığı davada 19 Şubat 2024’te karar çıktı. Mahkeme kararında, en fazla zulme, eziyete ve hatta soykırıma uğrayan Boşnak halkının Türkiye’yi ana vatan olarak gördükleri, Türkiye’ye göç edip özellik İstanbul ve Bursa gibi kentlerde yaşadıkları belirtildi. Ayrıca Türkiye’de Boşnak halkı nüfusunun yaklaşık 2 milyon olduğu da açıklandı.
Kararda, Kütahyalı’nın mahkemede takdir indirimi olabilecek bir hâl ve hareketinin olmadığına, ilerde suç işlemeyeceğine yönelik bir kanaat oluşturmadığına vurgu yapılarak, 7 ay 51 gün hapis cezası verildi. Mahkeme yine Kütahyalı’nın hapis cezasının ertelenmesine yer olmadığına karar verdi.