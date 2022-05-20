PUTİN’E AHLAKSIZ TEKLİF

Dünyanın en ünlü porno yıldızlarından İtalya eski milletvekili Cicciolina, savaşı bitirmesi

karşılığında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e bir gecelik ilişki teklif etti.

Bir döneme damga vuran erotik film yıldızı Cicciolina, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e tek

gecelik ilişki teklifinde bulundu. İtalyan oyuncu Cicciolina, Putin’in Ukrayna’ya karşı başlattığı savaşı

durdurması karşılığında onunla tutkulu bir gece geçirebileceğini söyledi.

Politik açıklamaları ve cesur pozlarıyla tanınan 70 yaşındaki sarışın yıldız, Putin’e teklifini sosyal

medya hesabından duyurdu. Cicciolina yaptığı teklifin Rusya Devlet Başkanı’nı Ukrayna’ya karşı barış

ilan etmesi konusunda ikna edici olacağını da savundu.

Avrupa’nın en çok tanınan porno yıldızlarından biri olan Macar asıllı İtalyan Cicciolina, 1987 yılından

itibaren 5 yıl boyunca İtalya’da milletvekilliği görevini de yapmıştı.

“SAVAŞMA SEVİŞELİM”

Sosyal medyadan yaptığı teklifle gündeme oturan Cicciolina, “Savaşa karşı Putin’e karşı bir barış

mesajı gönderiyorum. Putin’in Ukrayna’ya karşı yapacağı barış anlaşması karşılığında kendisiyle

tutkulu bir gece geçirebilirim. Ona, ‘savaşma, sevişelim’ diyorum. Bu sözlerim sanırım onu ikna

edecektir” dedi. Cicciolina daha önce de benzer bir teklifi Körfez Savaşı döneminde Saddam Hüseyin’e

yapmıştı.