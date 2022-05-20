Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

PUTİN’E AHLAKSIZ TEKLİF

PUTİN’E AHLAKSIZ TEKLİF
10 views
20 Mayıs 2022 - 14:24
Dünyanın en ünlü porno yıldızlarından İtalya eski milletvekili Cicciolina, savaşı bitirmesi
karşılığında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e bir gecelik ilişki teklif etti.
Bir döneme damga vuran erotik film yıldızı Cicciolina, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e tek
gecelik ilişki teklifinde bulundu. İtalyan oyuncu Cicciolina, Putin’in Ukrayna’ya karşı başlattığı savaşı
durdurması karşılığında onunla tutkulu bir gece geçirebileceğini söyledi.
Politik açıklamaları ve cesur pozlarıyla tanınan 70 yaşındaki sarışın yıldız, Putin’e teklifini sosyal
medya hesabından duyurdu. Cicciolina yaptığı teklifin Rusya Devlet Başkanı’nı Ukrayna’ya karşı barış
ilan etmesi konusunda ikna edici olacağını da savundu.
Avrupa’nın en çok tanınan porno yıldızlarından biri olan Macar asıllı İtalyan Cicciolina, 1987 yılından
itibaren 5 yıl boyunca İtalya’da milletvekilliği görevini de yapmıştı.
Son dakika...Putin: Birliklerimiz cesurca hareket ediyor, hedefimize ulaşacağız! - Haberler
“SAVAŞMA SEVİŞELİM”
Sosyal medyadan yaptığı teklifle gündeme oturan Cicciolina, “Savaşa karşı Putin’e karşı bir barış
mesajı gönderiyorum. Putin’in Ukrayna’ya karşı yapacağı barış anlaşması karşılığında kendisiyle
tutkulu bir gece geçirebilirim. Ona, ‘savaşma, sevişelim’ diyorum. Bu sözlerim sanırım onu ikna
edecektir” dedi. Cicciolina daha önce de benzer bir teklifi Körfez Savaşı döneminde Saddam Hüseyin’e
yapmıştı.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yargı’nın Savcı Derya’sı Şükran Ovalı ‘bilemiyorsunuz’ deyip anlattı! Evlilik itirafı geldi…Yargı’nın Savcı Derya’sı Şükran Ovalı ‘bilemiyorsunuz’ deyip anlattı! Evlilik itirafı geldi…
Ünlü sosyal medya fenomeni Simge Barankoğlu’na gözaltı! Daha önce de tutuklanmıştı…Ünlü sosyal medya fenomeni Simge Barankoğlu’na gözaltı! Daha önce de tutuklanmıştı…
Elon Musk’a akılalmaz taciz suçlaması… ‘Susmam için 250 bin dolar verdiler’Elon Musk’a akılalmaz taciz suçlaması… ‘Susmam için 250 bin dolar verdiler’
Putin başarısız komutanları kovduPutin başarısız komutanları kovdu
Gülşen’den MHP’li Ahmet Çakar’a sütyen göndermesiGülşen’den MHP’li Ahmet Çakar’a sütyen göndermesi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Selin Yeninci’nin cesur tarzına yorum yağdı! Bacak ve göğüs dekoltesi olay oldu…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Kate ile Tom el ele: Bu görüntü bazılarını kızdırdı!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Bomba Petek Dinçöz iddiası! “O iş adamı Can Tanrıyar’ın elindeki evi alıp…”
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Son dakika… Sergei Şoygu duyurdu: Rusya NATO’ya böyle cevap verecek!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
PUTİN’E AHLAKSIZ TEKLİF
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Yargı’nın Savcı Derya’sı Şükran Ovalı ‘bilemiyorsunuz’ deyip anlattı! Evlilik itirafı geldi…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Hasan Can Kaya’dan Aslı Bekiroğlu’na çıplak fotoğraf itirafı! ‘İlgiyle izledik…’
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ünlü sosyal medya fenomeni Simge Barankoğlu’na gözaltı! Daha önce de tutuklanmıştı…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Kadıköy’deki rüşvet operasyonu; 162 kişi adliyeye sevk edildi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
AKP’li eski vekilden çarpıcı iddia: 3 milyon 800 bin mülteci oy kullanacak
SON DAKİKA HABERLERİ
Son dakika… Sergei Şoygu duyurdu: Rusya NATO’ya böyle cevap verecek!Mayıs 20, 2022-2:27 pm
Zelenski’den acı itiraf: Orası Cehennem!Mayıs 20, 2022-11:02 am
Deprem mi oldu? 20 MayısMayıs 20, 2022-10:27 am
Memur ve emekli zammı ne kadar olacak? 2022Mayıs 20, 2022-10:25 am
ALTIN FİYATLARI 20 Mayıs: Altın düşer mi, yükselir mi?Mayıs 20, 2022-10:23 am
Putin başarısız komutanları kovduMayıs 20, 2022-9:59 am
Vasilije Micic’in Olympiakos-Anadolu Efes maçında tarihi üçlüğü nasıl geldi?Mayıs 20, 2022-9:58 am
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Anadolu Efes EuroLeague Final Four’da finale yükseldi!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !