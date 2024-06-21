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Putin’den Kim Jong Un’a lüks hediye

Putin’den Kim Jong Un’a lüks hediye
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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21 Haziran 2024 - 10:12

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un, 24 yıl sonra Pyongyang’da bir araya geldi. Dünyanın gündemine oturan görüşmede Rus lider Putin Kim Jong-Un’a Rus yapımı Aurus lüks otomobil hediye etti.

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