Putin ve Erdoğan’ın görüşeceği tarih belli oldu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 Eylül’de Soçi’de Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in görüşeceği tarih belli oldu. İki lider Soçi’de 4 Eylül’de bir araya gelecek.
BAKAN HAKAN FİDAN KRİTİK TEMASLARDA BULUNACAK
Öte yandan geçtiğimiz Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile görüşecek.
Rusya Dışişleri Sözcüsü Mariya Zaharova geçtiğimiz günlerde, “Rus Dışişleri Bakanı Lavrov, Türk mevkidaşı Fidan ile 31 Ağustos-1 Eylül tarihinde görüşecek” açıklamasını yapmıştı.
Dışişleri Bakanlığı’ndan gelen açıklamada da “Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 31 Ağustos-1 Eylül tarihlerinde Rusya Federasyonu’na bir çalışma ziyareti gerçekleştirecek” denilmişti.